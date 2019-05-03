Erkeklik bitmez
ADETLERİM DÜZENSİZ
7 aydan beri adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Ama baktım gebe filan da değilim. Bu hastalık belirtisi mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
AĞRISI BİTMİYOR
Eşim son 2 aydır her cinsel ilişkiye girdiğimizde ağrıyla ilişkiyi bırakıyor. 'Kadın hastalıkları doktoruna git' diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı? Neden cinsel ilişkide ağrı olur? Ne yapmalıyım?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.
EŞİM BANA KIZGIN!
31 yaşındayım 3 ay önce evlendik. Şimdi sıkıntımız ağrı. Ama ne ağrısı derseniz o iş başka. Eşimle ne zaman beraber olsak çok ağrıdı dediği için bırakıyoruz. Ben de niye diyorum. O da kızıyor. Acaba bana kızdığı için mi böyle yapıyor?
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak % 70 jinekolojik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur, belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
NEDİR BU PROSTAT?
Doktor Bey, 62 yaşındayım. Berber arkadaşa söyledim, o yazıyor. Ama gülüyor da... Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?
Prostat bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir. Bir çeşit sıvı üretir. İnsan neslinin devamında hayati önem taşır. Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir. Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.
KUM, PROSTATI BÜYÜTÜR MÜ?
66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.
ERKEKLİĞİM BİTER Mİ?
Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Sürekli şeker hastalığının erkekliği kötü etkilediğini duyuyorum. Yani mutlaka erkekliğim biter mi?
KAN glikozunu yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç. Hareketsiz kalma.
Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Yani kilona dikkat et. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Katı yağ yeme.
Tuzsuz beslen. Haftanın 5 günü, düzenli olarak 30 dakika egzersiz (örneğin tempolu yürüyüş) yap.
Sigaradan kesinlikle uzak dur. Aşırı alkol tüketme. Bunları yap, erkekliğin azalır diye korkma.
HANIMDAN UTANIYORUM!
Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. 3 aydır durum böyle. Hanımdan utanıyorum.
Beni kim kurtarır?
HER duyduğuna inanma bu bir. Başkasının hayatı başkasının hayatıdır. Başkasının bedeni de başkasının bedenidir. Sen senin normallerinle ilgilen. "Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti etmektir.
Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu, kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikoloji ve psikiyatri ihtiyacı olabilir. Panik yok.
CİNSEL HAYATIM BOZULDU
34 yaşındayım. 2 aydır midende ekşime olunca kardeşimin ilacını kullandım. Midem rahatladı, ama sertleşmem bozuldu. Streste erkeklik bu kadar etkilenir mi?
EVET etkilenir. Her türlü gerilim bedenin çalışmasını etkileyebilir.
İşini kaybetmek bir anlamda sosyal hayattaki iktidarını kaybetmek gibi hissedilirse cinsel hayattaki iktidarın da etkilenir. Her işte bir hayır vardır dersen bedenini korumuş olursun.
Moral bozacağına yeni çareler ararsın.
Ayrıca mide ilacı diye bilinen ilaçlar, bazen yan etki olarak sertleşmede azalma yapabilir. İlaç almaya başladıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü şikayette aldığınız ilacın yan etkileri ihtimali akla gelir.
O ilacı almayı kes.
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