Fazlası zarar

MUTLU evlilikte, mutlu cinsellik önem taşıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Erkeklerde görülen erken ya da geç boşalmanın ciddiye alınmasını öneriyor.

'Her şeyin ortası karar' diyen Dr.

Karagözoğlu, şunları söylüyor:

PROSTAT MIYIM?

52 yaşındayım. Sık idrara çıkıyorum. Doktor, "Prostatın normal" dedi. Başka ne olabilir? Ne yapmamı önerirsiniz?

PROSTAT bezi hastalıklarının tanısı sadece kan testine bakılarak konulmaz. PSA dediğimiz değer normal çıksa da prostat hastalığı olabilir. Bazen prostat kanseri belirtilerini araştırma amacıyla prostat biyopsisine gerek duyulabilir. Yani mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.

Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir.

Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.



BANA BİR ŞEY OLDU!

49 yaşındayım. 7 yıldır şeker hastasıyım. Bu sene bana bir şey oldu. Eşimle ilişkide sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şeker etkiler mi?

CİNSEL yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek, cinsel yaşamınızı iyileştirebilir.

Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, şekerle ilgili diğer bozulmaların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlar. Uzun süren yüksek şeker, sizi yorgun düşürebilir. Sertleşme problemi yaşayabilirsiniz.

Mutlaka doktorunuza danışın.



ÇOK ASABİYİM

Yeni evliyiz. Adet döneminde gergin oluyorum. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikayetlerim daha da arttı. Ne yapayım? Ne önerirsiniz?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına git. Depresyon tedavisinde alınan anti depresanlar, cinsel istekte azalma ve orgazm olamama sorunlarına yol açar.



SİLİKON SORUNU

Memelerime silikon taktırdım. Çocuk doğursam sütüm azalır mı?

SİLİKON protezin yerleştirilmesi için kesi, meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Yani silikon; süt emzirmeyi ve gebeliği önlemez.

İSTEĞI AZALTIR

33 yaşındayım, 3 yıllık evliyim. Erken boşalma sorum var. Doktor geciktirici jel önermedi. Sizce ne yapayım?

CİNSEL ilişki öncesi psikolojik durum, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İş ile ilgili olumsuzluklar, güvensizlik ve yorgunluk cinsel isteğini azaltır. Stres ve depresyon için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organın kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason da gerekebiliyor. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar...



AIDS NASIL BULAŞIR?

AIDS, sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bu konuda bilgilerinize ihtiyacım var.

VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. HIV taşıyan kişinin kanının bulunduğu mikroplu iğne, şırınga ve tıbbi cihazlara temas edenlere bu virüs geçebilir.

Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri, bebeklerine bu virüsü geçirebilir.

ÇOCUK DOĞUR

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Hiç doğum yapmadım. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Yine de meme kanseri olur muyum?

HER insan kanser olabilir. Ailesinde meme kanseri bulunması, riski 2.5 kat artırır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girmesi de riski artıran diğer faktörlerdir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi ve ileri yaş gibi faktörler de kansere neden olur.



BAŞLAMADAN BİTİYORUM

1 yıldır evliyim. Başlamadan bitiyorum. Ne yapayım?

DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya bir dakika sonra meydana gelen, geciktirilemeyen ve kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma erken boşalma denir. Eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

ORTASI KARAR

Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikâyetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur.

Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir.

Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.

Eşinle sıkıntını paylaş.



ERKEKLİK GURURUNA KAPILMA

İşim sıkıntılı. Depresyon ilacı kullanıyorum. Son 1 aydır da sertleşme sorunum başladı. Bana yol gösterin.

HEM stres, hem de depresyon ilaçları sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Bu ilaçlar genellikle anti depresan ilaçlaır, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Eşinle yaşadığın her süreci paylaş. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.