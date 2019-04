Sabırlı olun

CİNSEL hayatta yaşanan sorunlar, ihmale gelmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, toplumda hemen herkesin utandığı cinsel sorunlarla ilgili çiftleri bilgilendiriyor. İlişkide eşlerin birbirine karşı sabırlı ve anlayışlı olmasını öneriyor. Şu bilgileri veriyor...



EVLİLİK KABUSUM OLDU



3 aydır evliyiz. Hala birlikte olamadık. Korkuyorum... Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım edin.

BU durumla sık karşılaşıyoruz. Sana has bir durum değil. Güvendiğin aile hekimi, iç hastalıkları uzmanı, üroloji ve kadın doğum uzmanına gidip konuşmalısın. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler.

Birinci prensip korkmamaktır...



HANIM İLİŞKİDEN KAÇIYOR



64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Ben hala istekliyim. Bu bir hastalık mı?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Erkeklerde testosteron yapımının 70 yaşından sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldığı için de isteği azalmış olabilir. Testosteron hem kadın, hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Eşinle bu bilgileri paylaş. Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili devam eden ama seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR



Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart.

Erkeklerde penis hastalıkları, çocuk açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.



CİNSELLİKTE BUNALIM



Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı alıyorum. Cinsel hayatım bozuk. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapına doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Bu olmaz! Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın...



EŞİM ÇOK KABA



21 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşim hemen çocuk istedi. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için kızıyor. Acaba çocuğum olur mu? Yardım edin...

ÖNCELİKLE eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı Dünya'da adım atacak yer kalmazdı.

Stres, korku ve kaygı, özellikle prolaktin hormonu da dahil birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



MENOPOZ SORUNU

Nafiz Bey, 45 yaşındayım. Erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

BAŞLAYABİLİR. Sigara kullananlar, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlarda 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir.

Mutlaka kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın.



SALEP İSTEĞİ ARTTIRIR



59 yaşındayım. Salep hem vücuda iyi gelir hem de cinsel gücü artırır diyorlar. Doğru mu bu? İçelim mi?

SALEP, bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır.

Ayrıca afrodizyak etki denilen cinsel isteği, aktiviteyi arttırıcı etkileri nedeniyle padişah sofralarında bile kullanılmıştır.



KISIRLIĞIN ÇÖZÜMÜ VAR



3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Doktor eşime 'Normal' dedi. Ne yapayım?

ÖNCE üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. İdrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Hadi, hemen doktora...



AŞKA ŞEKER MOLASI



7 yıldır şekerim var. 49 yaşındayım. Bu sene sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şeker bu kadar etkiler mi? Neler yapmalıyım?

CİNSEL yaşamınız için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz gerekir. Uzun süren yüksek şeker seviyesi, sertleşme sorunu yaratır. Yüksek şeker kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına da yol açar. Mutlaka doktorunuza danışın.



CİNSEL HASTALIK



Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Doktor, "Trikomonas" dedi. İlaç verdi. Bu hastalık eşimle ilişkimde sorun yaratır mı?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.