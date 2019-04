Cinsellikte kriz!

CİNSEL sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kalp ve damar tıkanıklığının cinsel hayatı etkileyeceğini söylüyor. Kalp krizi ve bypass sonrası yaşanan cinsel isteksizlik hakkında bilgi veren Dr. Nafiz Karagözoğlu, bu sorunun aşılması için kardiyoloji uzmanından görüş alınması gerektiğini belirtiyor. Düzenli kontrol ile cinsel hayatın sürebileceğini dile getiriyor...



KARDEŞ KARDEŞ YAŞAMAK

8 sene önce bypass oldum. Sertleşmede sorun yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

KALP damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olur. Bu da sertleşme sorunları yaratır. Kalp ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları sertleşme sıkıntısına neden olabilir. İç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji uzmanınla görüş.



MUTLULUĞA GİDEN YOL

63 yaşındayım. Ne yaptıysam sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Arkadaşlar çubuk taktırmış. Ben de taktırabilir miyim?

MUTLULUK çubuğu diye de bilinen penis protezi takılmasına üroloji uzmanları karar verir.

Bilinen tüm uygulamalara rağmen sertleşme, yani ereksiyon sağlanamıyorsa beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler.

Mutluluğa giden yol, üroloji uzmanına muayene ol.

İHMAL ETMEMEN GEREKİR

5 gün cinsel organımda sanki uçuğa benzer, küçük baloncuklu ve ağrılı yaralar çıktı. Kaşıntı yapıyor. Hangi doktora gitmeliyim?

YAPTIĞIN tarife göre genital herpes diye bilinen bir hastalık aklıma geliyor. Enfeksiyon hastalıkları ve cildiye uzmanına muayene olman gerekir. Aynı ağız-dudak uçuğu gibi virüs hastalığıdır. İyileşme genellikle 2 ila 4 hafta sürer.

Doktor kontrolünü ihmal etme.



BAŞARISIZ İLİŞKİ

48 yaşındayım. Eşimle ilişkiye giremiyorum. 6 aydır hiçbir şey hissetmiyorum. Erkekliğim biterse geriye ne kalır ki...

BUNU gurur meselesi yapma. Önemli olan, çözümleri düşünmen. Hiç tahlil veya muayeneden bahsetmemişsin. Kan şekeri düşmesi, tiroit çalışma bozukluğu ve daha birçok hastalık cinsel performansını olumsuz etkiler.

Küçük bir ilaçla hepsi düzene girebilir.

Güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Yaptıklarını bana ilet.



ERKEKLİĞİM BİTTİ

59 yaşındayım. Erkekliğim bitti. 3 aydır hareket yok. Doktor depresyon ilacı verdi. Şimdi 24 saat sürekli sertleşme var. İlacın yan etkisi mi?

İLGİNÇ ve sık rastlanmayan bir durum bu. Priapizm dediğimiz, penisin kendiliğinden ağrılı sertleşmesi söz konusu olabilir.

Muhtemelen depresyon ilacının yan etkisidir. İlacı bırak. Geçmezse üroloji uzmanına görün.



HER ŞEYİN ORTASI KARAR

29 yaşındayım. 6 aylık evliyim. İlişkide geç boşalıyorum. Eşim bir şey demiyor ama bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız edici bir durumdur. Erkeğin etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalması cinsel işlev bozukluğudur.

Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Psikolojik etkenler de önemlidir. Hastalık sebebi yoksa mesele yok. Yine de eşinle de bu konuyu konuş.



ERKEKTE SORUN OLMAZ

Beş yıllık evliyim. Üç çocuğumuz oldu. Eşim "Artık tüp bağlatalım" dedi. Biraz çekindim, bir zararı var mı?

BU uygulama, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez.

Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Cinsel hayat etkilenmez. Çiftler arasındaki birliktelik eskisi gibi devam eder.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.



ERKEN BOŞALMA SORUNU

Akşam eşimle yalnız kalınca beraber olamadan duramıyorum. Ama erken boşalıyorum. Sorun nedir?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli...

Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma günümüzde her 3-4 erkekten birinde olur. Anlattıkların hastalık değil.

Merak edilecek bir durum yok.



EŞİNLE KONUŞ

Nafiz Bey, cinsel hayatım biraz sıkıntılı. Hap kullanmak istemiyorum. Sabah işe gidip akşam eve gelen birine ilaçsız tavsiyeniz ne olur?

ARADA başka bir yere de git, gel. Spor salonları, parklar ve hareket alanlarına mesela... Egzersiz, stresini atar. Gerilim, işteki kızgınlık ve kaygı, cinsel hayata iktidarsızlık olarak yansır. Egzersiz dolaşım sistemini kuvvetlendirir. Damarlarına kan dolar. Kas çalışması, testosteron denilen cinsel isteği sağlayan ve gücü arttıran hormonu da düzenler.

Egzersiz terlemeyi arttırarak eşinin cinsel isteğini de tetikleyebilir. (Tabi çok anormal bir aroman yoksa). Ayrıca eğer eşin, işindeki amirin değilse mutlaka konuş...