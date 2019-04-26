Yaşın önemi yok!
Çiftleri mutsuz eden bu sorunların iyileşmesinde uzman tedavisi önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında yaş sınırının olmadığını söylüyor. Sağlıklı her kadın ve erkeğin cinsel hayatlarına şans tanımasını öneriyor...
BİSİKLET SORUNU
6 gün önce idrar yaparken ağrım oldu. Cinsel organımdan akıntı geldi. Doktora gittim. 'Spor yapıyor musun' dedi. Bisiklete bindiğimi söyledim. Ondandır dedi. İlaç verdi. Bisiklete binmek neden akıntı yapsın ki?
TARİFİNE göre Üretrit olabilirsin. Yani idrar yollarının dışarı açılan kısmı üretra dediğimiz kanalın iltihabı. Üretrit de ağrılı idrar, akıntı, kaşıntı olabilir. Akıntıdan örnek alınıp incelenebilir. Akıntı açık renkli, sümüksü olabilir. Enfeksiyöz ve enfeksiyon dışı nedenlere (travma, sistemik hastalıklar-Stevens-Johnson sendromu veya Wegener granülomatözü, Reiter sendromu, spermisidler) bağlı olarak oluşabilir.
Bisiklete binmek cinsel organın darbe almasına neden olabilir. Bir süre bisiklete binme. Koruyucu kullan.
ADETLERİM DÜZENSİZ
5 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerimin ikisi de şiş ve ağrılı. Bu bir kanser belirtisi olabilir mi?
KANSER belirtisi değil de hastalık belirtisi olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse 'Hipofiz' dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
CİNSEL İLİŞKİDE AĞRIM OLUYOR
48 gündür evliyim. Eşimle birlikte olurken ağrı sıkıntısı yaşıyorum. Apandisit ameliyatı geçirdim. Onunla ilgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor.
Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.
61 YAŞINDA CİNSELLİK
61 yaşındayım. Çoluğu çocuğu evlendirdik. Tamam dedik. Bizim hatunla kardeş olduk. Beraberlik sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Andropoz muyum? Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
ERKEN BOŞALIYORUM
37 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. 1 yıldır ilişki sırasında erken boşalıyorum. İlaç kullan dediler, alerji yaptı. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim?
KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür.
Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak yani önüne bak.
Geleceğe odaklan.
Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al.
Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın...
SERTLİK SIKINTIM VAR
38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Eşimde birlikte olmaya çalışırken sertleşme sıkıntısı ve erken boşalma sıkıntısı oluyor. Ne yapayım?
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var.Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır.
Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.
Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.
HA DEYİNCE BİTİYORUM
3 ay önce evlendim. Düğünden beri eşimle ilişki sırasında ha deyince bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Arkadaşlar 'doktora sor' dedi. Ne yapabilirim?
Erken boşalma, sürekli tekrarlayan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya ilk 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur. Cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
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