Aşk iyileştirir

Cinsel sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, toplumda utanılan cinsel sorunlarda doktor kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Aşık olmanın beyni ve kalbi koruduğunu, ağrı kesici etkisi gösterdiğini söyleyen Dr.

Karagözoğlu, mutlu cinselliğin sırrını açıklıyor...

STRES ERKEN BiTiRiR

4 yıldır evliyim. Eşimin son 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

ERKEN boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki durumdur.

Önce eşin için kadın doğum doktoruna gidin. Onun bu şikayetinin nedenini bulun, tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma sorunun için senin muayene olman gerekir.

Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntü, ayrılık kaygısı, eşler arasındaki iletişim biçimi ve uyumsuzluk, erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar, cinsel etkinlikten kaçınma, çok sık cinsel etkinlikte bulunma, performans, eşin tepkileri, suçluluk ve utanç duyguları da sıkıntının devam etmesine neden olabilir.



MENOPOZDAYIM

56 yaşındayım. Menopozdayım. D vitamini tahlili yaptır dediler. Neden?

YATAĞA ve eve bağımlı kişilerde, bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda, kan kalsiyumu düşük olanlarda, D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.

GENCİM AMA...

51 yaşındayım. Yani gencim. Sertleşme sorunum var. Mutsuzum. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Yanlış anlamış olabilir miyim?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır.

Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.

CiNSELLiKTE KRiZ YAŞIYORUZ

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor. Cinsel hayatımız bozuldu. Krizden önce iyiydik. Nasıl düzelir bu durum? Lütfen yardımcı olun.

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Çekinmeye gerek yok.

Uygun ve düzenli egzersizler, cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. ilişki için zaman kısıtlıysa erteleyin. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı, cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler, ilişki öncesinde alınabilir...

5 YILDA 3 ÇOCUK!

Nafiz Bey, 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Nedir bu?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.



ENGEL DEĞiL

Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş.

Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE karın içi cinsel ilişkide etkilenen bir bölgedir.

Uygulanan tedaviler, cerrahiler, bölgesel radyoterapiler cinsel organına ve etrafındaki anatomik yapılarına zarar vermiş olabilir. Ancak kanser hastası cinsel ilişkiye giremez dediğimiz bir durum yok. Eşinin isteği önemli. Gerekirse kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.

PERFORMANS ZAYIFLIĞI

Dört buçuk yıllık evliyim. Erken boşalıyorum. Arkadaşlar "Jel kullan" dedi. Doktor "İşe yaramaz" dedi. Ne yapmalıyım?

İLIŞKİ öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa cinsel hayatını olumsuz etkiler. Eşinin zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ve ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

MUTLULUK TANSİYONA İYİ GELİR

Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir.

Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar. İştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır.

Aşk, bağışıklık sistemini güçlendirir, güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır, hem de mutluluk sağlar. Seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.

EŞİMDEN ÇOK KORKUYORUM

Hocam utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim. Ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum...

CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak ya da çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının ilişkiden haz aldığı kısım, yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgedir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme.

Birbirini sevip sayan eşlerin, cinsel hayatları da sıkıntısız olur.

Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.

Bir an evvel bu işi kafandan at.