Andropoz şikayeti

YAŞIN ilerlemesiyle birlikte, cinsel hayattaki sorunlar da kendini gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, 60'lı yaşlardan sonra erkeklerde görülen andropozun, cinsel hayatta sıkıntılara yol açtığını söylüyor. Mutlu bir cinsellik için çiftleri bilgilendiriyor...

59 YAŞINDA CİNSELLİK

59 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ancak ben istekliyim. Doktora söylemeye çekiniyorum. Ne yapayım?

DOKTORA söylemeye çekinme... Ama önce eşinle bu durumu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaşlardaki hanımlar, "Bu yaştan sonra!" diyerek muayenelerini önemsemezler. Ancak muayene gereklidir.

SERTLEŞME SORUNUM VAR

Sertleşme sorunum var. Çeşitli şeyler denedim, faydalı olmadı. Doktora gitsem ne yaparlar? Can yakacak bir test var mı?

YOK. Bu durumda gece penis sertleşmesi, penis kan akım ölçümü, testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol, tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılır. Senin deneylerinden daha kolaydır...

MENOPOZDA SICAK BASMASI

Menopoza girdikten sonra yüzümde sakal çıkmaya başladı. Saçlarım da dökülüyor... Arkadaşlarımda bu sorunlar olmamıştı. Ne yapayım?

BU şikayetler çok önemli. Menopozdan başka hastalıkların belirtisi olabilir.

Örneğin tiroit ve böbrek üstü bezinin çalışmasındaki bozukluklarda da bu şikayetler görülebilir.

FT4, TSH, Prolaktin, Na, K, DHEAS, testosteron, E2, gibi bazı kan testlerine ihtiyaç olabilir. Tüm batın USG, böbrek üstü bezi ve tiroit bezi MR-BT gibi görüntülemelere ihtiyaç olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvur. Gerekirse endokrinoloji ve kadın hastalıkları uzmanına ihtiyaç olabilir. İhmal yok, tedbir var.

İLIŞKİDE HEMEN BİTİYORUM

Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye giremeden boşalıyorum. Tahliller normal geldi. Nedeni ne olabilir?

ERKEN boşalmada hastalıklar ve çiftlerin ruhsal durumu önem taşır.

Tecrübesizlik, cinsellik hakkında yanlış bilgiler, ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle yapılan mastürbasyonlar, kaygı ve depresyon, yorgunluk, cinsel uyarım eksikliği, aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik ve isteksizlik erken boşalmanın nedenleri arasındadır.

Al eline kalemi, yaz kendi nedenlerini.

Sonra tek tek çözmeye başla. Eşinle de bu konunun sohbetlerini yapmayı ihmal etme.

ANDROPOZ KAPIMI ÇALDI

İlişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Herkes 'andropoz olmasın' diyor. Galiba oldum! Nedir bu andropoz ne yapmalıyım?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle 60 yaşından sonra görülür. Hemen panik yapmayın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.



HER DERDE DEVA DEĞİL

Lokal anestezi ile belden iğne yaptılar, hassas bölgem etkilendi. Şekerim 180 civarında... Viagra da artık etki etmiyor. Ne yapayım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Nöroloji ve üroloji muayenesi şart. Viagra gibi ilaçlar 'her derde deva' değil. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.

Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ol.

KONTROL ÖNEMLİ

BİR yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim mutsuz. Yüzüne bile bakamıyorum. Arkadaşlarım da doktora görünmemi söyledi. Ne yapmalıyım sizce?

ÇOĞU kadın, diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için de sorun halini alırsa tedavi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikolog ve psikiyatrist desteğini öneriyorum.



EŞİMİ MUTLU EDEMİYORUM

CİNSEL ilişkide sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuluyor. Benim durumum erken boşalma mıdır?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde sorunlu.

Eşinize anlayış gösterin.

Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi olabilir. Kadınlarda orgazm sorunları için doktor kontrolünü öneririm.