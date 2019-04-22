Tencere kapak gibi
HANIMLAR ANLAYIŞSIZ
Kendimi hanımlara anlatamıyorum. Yani hemen utanıyorum. Evlenmedim. Bana yardımcı olur musunuz?
ÖNCE isteklerini tespit et.Evlenmek istiyorsan aday bulman gerek. Sosyal yanı kuvvetli bir eş, seni tamamlar. "Tencere kapak, yemek yapak" derler. Hayat korkacak kadar uzun değil. Kendine güven. Yeter ki iste.
AĞRI BİTMİYOR
8aylık evliyim. İlişkide eşim ağrı hissettiğini söylüyor. Doktora gitmiyor. Ağrı kesici işe yarar mı?
ANLATTIKLARINA bakılırsa vaginismus dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. Çözümü ise cinsel terapi dediğimiz, psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir. Psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Ağrı kesici kremler işe yaramaz. Bu hastalık, sabır ve gayretle düzelebilir. Siz de sabredin.
SORUNUM ERKEKLİK
27 yaşındayım. Cinsel organım küçük. Yakında evleneceğim. Eşim ileride erkekliğime laf ederse ne yaparım?
MÜSTAKBEL eşinle konuş. Eşe utanma olmaz.
Ayrıca cinsel ilişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.
İlişkiden haz aldığı yer ise yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Mutluluğun uzunu kısası olmaz. Sıkıntın devam ederse psikolog veya psikiyatriste git.
İLİŞKİDE KORUNMA
20 yaşındayım. Cinsel yolla hastalık kapmaktan korkuyorum. Nasıl korunmam gerekir?
CİNSEL ilişki, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Önerilere gelince... Partnerinizin başkaları ile ilişkisi olduğunu biliyorsanız, cinsel ilişkide bulunmayın.
Kondom kullanın. Kadınlar için de kondom olduğunu unutmayın.
Tedbirli olun...
İLAÇ KULLANDIM AMA...
Yaklaşık üç aydır doğum kontrol ilacı içiyorum. Ama kilo aldım. İlaçlar kilo yapmış olabilir mi?
DOĞUM kontrol ilacı diye bilinen hormon ilaçları, kilo aldırabilir.
İçlerinde progesteron ve östrojen homonu bulunur. Vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla ödem ve şişliğe neden olabilir. Östrojen hormonu beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olur. Yine de kilo almanıza neden olan troit bezinin az çalışması, kan şeker düşüklüğü, stres ve antidepresan kullanımı gibi diğer ihtimalleri de unutmamak gerekir. Bu nedenle, iç hastalıkları uzmana muayene olmanı öneririm.
GENÇLEŞMEK İSTİYORUM
71 yaşındayım. Bedenimin gençleşmesini ve eski erkekliğime kavuşmayı istiyorum. Ozon tedavisi bu sorunuma çözüm olur mu?
OZON tedavisi, hücreleri yenilediğinden gençlik aşısına benzetilmiştir. Sabredersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerini gençleştirecek diye bir şey yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.
CİNSELLİKTEN UTANMA
21 yaşındayım ve yeni evliyim. İlişkide sertleşme olmadan boşalıyorum. Moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?
YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında böyle sıkıntılar olabilir. En büyük sıkıntı korkmanız.
Eşiniz de, siz de bunu korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Önce tekrar deneyin.
Bu kez rahat olun. Şikayetler devam ederse iç hastalıkları ve üroloji uzmanına başvurmak gerekebilir.
6 AYLIK EVLİYİZ
37 yaşında, yeni evli bir çiftiz. 6 aydır, her hafta 3-4 kez birlikte oluyoruz. Son 2 haftadır eşim ilişkide ağrı hissediyor. Yavaşladım ama geçmedi. Doktora götürsem mi?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Kadın hastalıkları uzmanına götür. Tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım. Ama tespitiniz çok net. Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli.
Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Dikkatiniz için teşekkürler...
GERGİNLİK AŞKI BİTİRİR
3 aydır evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremedik. Cinsel organımda yara çıktı. Krem sürsem geçer mi?
ANLAŞILAN gergin bir durumdasın. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatmış. Anlattığına bakılırsa, cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her önüne gelen kremi kullanma. Başka hastalıklar da olabilir.
FAZLASI DA ZARAR!
Nişanlıyım. Kendi kendime sık sık tatmin olurum. Bu zararlı mıdır?
HER şeyin aşırısı zarar. Aşırı kendi kendine tatmin yöntemi evlilikte cinsel organına ait şekil farklılıkları, cilt tahrişi, prostat bezinin gereksiz çalışması ve erken boşalma gibi şikayetlere yol açabilir. Eşin de, ikiniz için olumsuz sonuçlara neden olan bu durumu bilmezse aklına başka başka ihtimaller gelir, vesvese yapar.
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