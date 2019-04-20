Aşktan korkma

AŞK hayatında yaşanan sorunlar, evlilikleri de olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftlerin cinsellikle ilgili az bilgi sahibi olmasının ve bunları çevrelerine sormaya utanmasının mutsuzlukla sonuçlandığını söylüyor. Aşk hayatında 'korku' sorunu yaşayanların mutlaka bir uzmana danışmasını öneriyor.

2 YILDIR EVLİYİZ AMA...

2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde de hastalık yok. Sorun nedir?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanının takibi şart.

Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir.

İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da, meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği, ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.

Doktorunu seç, takibine geç.

İKİ AYDA BİR MUTLULUK

Eşimle iki ayda bir ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mıdır?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yok. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları ve çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar ve şikayetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda ise menopoz dönemi, cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.

Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et.

Sayıya bakma, kafana da takma.

Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.

PROSTAT KONTROLÜ

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı, bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check-up, yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ile yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda ve bazı ilaçları kullananlarda şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

KORKU İSTEĞİ BİTİRİR

Kaslı bir vücudum var ve yakışıklıyım. Ama 4 aydır evli olmama rağmen 2-3 kez ancak ilişkiye girebiliyorum. Benim erkekliğimle ilgili sorunum yok. Eşimi doktora götürsem mi?

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle ve korkuyla cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku, insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar.

Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar, ama cinsel isteği de söndürebilir.

BERABER OLAMIYORUZ

3 ay önce evlendik. Beraber olamıyoruz. Yani istedim ama korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.

EVLENENE kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor.

Anneler, kızlarıyla her şeyi konuşmuyor. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor.

Aslında güvendiğin aile hekimi, iç hastalıkları, üroloji veya kadın doğum uzmanına gidip konuşmalısın.

İHMAL ETME

28 yaşındayım ve 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık mı?OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri ile başvuran kadınlar için doktorlar kanda prolaktin hormonu ölçümü ister. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etmemen gerekiyor.

BEN DE TIK YOK!

Kan şekerim düşük. Son 5-6 aydır bende tık yok. Ölü gibiyim. Hanım da şikayetçi olmaya başladı. Erkekliğim bitmiş olabilir mi?

ŞEKER düşüklüğü, bedenin tüm çalışmasını olumsuz etkiler. Cinsel hayatı bozar. Erkekte sertlik süresi azalır. İstek azalır. Hanımlar da bundan şüphelenir. Tahlili hanıma göster. Benim söylediklerimi anlat. Sen de hemen diyet takibine gir. Az az ve sık sık beslen. Biten bir şey yok. Gerekirse hormon testleri ve üroloji muayenesi yaptır.

UTANIYORUM

21 yaşındayım. Arkadaşların dediğine göre cinsel organımın boyu kısa. Çok utanıyorum. Acaba nasıl büyütebilirim?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen, hayat boyu sıkıntı çekersin. Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir.

Ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadardır. Ancak daha uzun veya daha kısa olması, cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Büyütmek konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktor karar verir.

AŞKA ENGEL DEĞİL

Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum, ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş. Ne yapmalıyım? Bilgi verin bize...

KARIN içi, cinsel ilişkide etkilenen bir bölgedir. Uygulanan tedaviler, cerrahiler, bölgesel radyoterapiler cinsel organına ve çevresindeki anatomik yapılarına zarar vermiş olabilir. Ancak kanser hastası cinsel ilişkiye giremez dediğimiz bir durum yok. Eşinin isteği önemli.

Eşin de istiyorsa deneyin.

3 AYDIR İSTEKSİZİM

3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu ile ilgili tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Ne yapayım?

MUHTEMELEN testosteron hormonu tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da önemlidir. Düşük oranda salgılanan testosteron, kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında ve kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.

Depresyon ve kan şekeri düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir.