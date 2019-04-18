Huzuru kaçırmayın

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftlerin aşk hayatındaki sıkıntılarına derman oluyor. Kadınlarda menopoz döneminde görülen cinsel isteksizlikle ilgili çiftleri uyarıyor. Doktor kontrolünün önemine dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, eşlerin birbirlerine anlayış göstererek aşk hayatını renklendirmesini öneriyor...

HAP ALDIM, YİNE OLMADI

Nafiz Bey, üç yıllık evliyim. İlişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım, yine olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?

BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki, o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur. İlişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir.

İktidarsızlık ve cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır ve kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek, orgazm ve baba olabilir.

70'TEN SONRA AZALIR...

Nafiz Bey, 65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanımım, "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de canım istiyor...

Bunu istemem, hastalık mı?

CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteronun aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımının, 70'li yaşlardan sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa, cinsel isteği de azalmış olabilir. İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm.

İLİŞKİYE GİREMİYORUM

Doktor Bey, kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor?

KOLESTEROL yüksekliği, direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa, penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.

İç hastalıkları uzmanına görün.

Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikolog devreye girebilir.

ATEŞ BASMASI

Nafiz Hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Bu durumun adet dönemiyle ilgisi var mı?

VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzenine göre değişkenlik gösterir. Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.

PLASTİK KISIR YAPAR

1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardakla çay içtiğim için çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru mu?

DOĞRULUK payı var. Plastik paketler ve pet şişeler östrojen, yani kadınlık hormonu benzeri maddeleri açığa çıkarır. Bu durum, sperm sayısını azaltabilir. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Arkadaşın seni gerçekten bilgilendirmiş. Plastikle sıcak su ve gıda tüketme.



ERKEN BOŞALMA SORUNU

3 senedir evliyim. Eşimle beraber olamıyorum. Erken boşalma sorunum oluyor. 3-4 dakikada bitiyorum. Ne yapmalıyım?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk, erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Bir yere yetişirken, sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin. Gerilim, erken boşalmayı tetikler. Ne aç, ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.

İLİŞKİDE KORUNUN...

32 yaşındayım. Sık sık vajinit tedavisi görüyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?

SEBEPLERİN tespit edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle dikkatlice günlük hayatınızı gözden geçirin.

Verdiğiniz bilgilere göre hastalığın takibi farklı yola girecek. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. "Sürekli oluyor" demeyin. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın. Mümkünse ilişki sırasında prezervatif kullanın.

Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı vajinitler şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.

FITIK VARSA DİKKAT

Eşimin bel fıtığı var. Cinsel ilişki sırasında sertleşmiyor. Doktora gittik. Fizik tedavi uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Gerçekten de fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri, elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer ve beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesindeki omurların içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır ve ezilir.

Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.

Bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de görülür. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

MENOPOZ AŞKI BİTİRİR

Menopoz dönemi, aşk hayatına zarar veriyor. Çiftleri mutsuz ediyor. Dr. Nafiz Karagözoğlu, eşlere mutlu birlikteliğin şifresini açıklıyor.



Nafiz Bey, 55 yaşındayım. 3 aydır menopozdayım. Biraz huzursuzum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır.

Yunanca 'men' yani aylık ve 'pause' yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.