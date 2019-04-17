Aşka zaman ayırın

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftlerin aşk hayatındaki sıkıntılarına derman oluyor. Cinsel ilişkide yaşanan erken boşalma ve isteksizlik sorunlarına karşı, çiftlerin birbirine anlayış göstermesini öneriyor. Mutlu bir birliktelik için eşlere "Aşkınıza vakit ayırın" önerisinde bulunuyor...



YAŞLILIKTA CİNSELLİK

33 yaşındayım. Yaşlandığımda cinsel hayatımın bozulmasını istemiyorum. Şimdiden kendime iyi bakmak istiyorum. Henüz bekarım ama neler yapmamı önerirsiniz?

KAYGI, cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Şimdiden kaygılanma. Ama sigara içmek, alkol kullanmak, düzensiz uyku ve beslenme cinsel yaşamı zora sokar. Şeker hastalığı, hipertansiyon, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, hormon hastalıkları, depresyon ve kanser cinsel organlar ile cinsel fonksiyonları bozar. Bunlar için ilk olarak iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sorularını ona sor.

Sana özel cevaplarını ondan al.

İLİŞKİDE KALP YANMASI

61 yaşında emekli postacıyım. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim, sorun olmazdı! Ne yapmam lazım?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organın damar çapları da kalp damarlarından etkilenir. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, Efor Testi yaptır.

Gerekirse üroloji, uzmanına görün.

Sonuçları bana gönder. Bütün bunlar temiz çıkarsa ilişkinizi canlandırmak adına eşinle konuşun...

HANIMI İKNA ETMELİYİM

5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir.

"Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş, dost, akraba, konu, komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.

Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma.

Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.

HAMİLE OLABİLİR MİYİM?

39 yaşındayım. 6 aylık evliyim. 1 haftadır adetim gecikti. Hamile miyim? Bir de komşum böyle olduğunda adet söktürücü alıyormuş.

Ben de alsam olur mu?

HAYIR, alma. Adet gecikmesinin birçok nedeni olabilir. En önemlisi gebeliktir. Önce mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene ol. Gebelik varsa ve sen bilmediğin için o tip ilaçları alırsan hem senin hem gebeliğin için zararlı olur. Başka bir hastalık varsa olumsuz etkilenir.

Komşun da muayeneye gitsin.

EVLENMEK İSTİYORUM AMA...

19 yaşındayım. Organım çok büyük değil. Utanıyorum. 6 aydır ölçüyorum. Büyümüyor. Böyle kalırsa evlenebilir miyim?

NASIL ki en güzel göz, gören göz ise tüm organların en iyisi sağlıklı olanlarıdır. Erkek cinsel organı içinde durum değişmez.

Arkadaşlar arasındaki hikayelerle hayat bitmez. Doğruyu öğrenmen için üroloji uzmanıyla görüş. Sağlıklı mı, sana göre boyutları beklenen ortalamalarda mı, takip edilecek bir durum var mı o karar verir.

SORUNUM SERTLEŞME...

26 yaşındayım. Vücut geliştirme yapıyorum. İlişkide sertliğim 7-8 dakika sürüyor. Eşim tatmin olmadan bitiyorum. Süre yeterli değil mi?

CİNSEL ilişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını ve hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Bu durum, genç kadınlarda daha sık görülür.

PANİĞE GEREK YOK!

27 yaşındayım. Günde 15-20 kere tuvalete çıkıyorum. Erken boşalma sorunum da var. Doktor depresyon ilacı verdi. Benim ne sıkıntım var?

HEYECANLI ve kaygılı bedenlerde bu şikayetler olur.

Kendine güvensizlik, korku yaratır.

Korku, hormonları hızlı ve fazla çalıştırır.

Bağırsakların çabuk boşalır. Bu çabukluk ve korku ve kendine güvensizlikle cinsel ilişki sırasında da çabuk boşalırsın.

Bu durum, aldığın depresyon ilacının etkileri olabilir. Doktorunla görüş.

KİLO MUTLULUĞA ENGEL

Benim eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safrakesesi ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değilim. Ne yapayım?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Safrakesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişki pozisyonunuzu değiştirin.

ESİM BENİ ANLAMIYOR

34 yaşındayım, evliyim. Bir yıldır her yerim ağrıyor. Eşim ilişki istiyor ama ağrıdan yapamıyorum. Ona kızdığım için böyle yaptığımı sanıyor. Bu ağrılarımı kesecek bir hap yok mu?

YAŞAM ortamınız sizi sıkıntıya sokmuş. Önce hastalığınıza tanı koymamız gerekir. Tedavisi ona göre belli olur. Bunun için önce aile doktoruna git. Tam kan sayımı, CRP, RF, TSH, 25 OH Vit D3, Vitamin B12, açlık-tokluk glikoz, ürik asit, tam idrar tahlili yaptır. Muayenene göre ilave testlerde istenebilir. Romatizma, depresyon, vitamin eksiklikleri, hormon hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları bu şikayetlere neden olur. Eşinle konuş. Bunu çözün. Tanı olmadan alacağın ağrı kesiciler hastalığın ilerlemesine neden olabilir.