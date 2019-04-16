Eşime istek duymuyorum
BU anlattıklarınla hemen menopoz durumu aklımıza gelmez. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Düşük oranda salgılanan testosteron, kadınların cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması, kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetler nedeniyle önce testosteron ölçümü yaptır.
62 YAŞINDA AŞK
Nafiz Bey, ben 62 yaşındayım. Eşim ise 53. Eşim hep ilişkide isteksiz. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur bu?
TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedenini bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bir dürtüdür.
Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi ve hastalık hali gibi kaygıları varsa cinsel istek olmaz. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin ve güvenli bir mekan gerekir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
1 yıllık evliyim. İlişkide kuvvetli olmak istiyorum. "Erkek adam böyle mi olur" dedirtmem. Ne yemem gerekir?
ÖNCE gerilme. Gerilim, güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir.
Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir. İçerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak, cinsel isteği artırdığı belirtilir. Ancak aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
İLİŞKİDE AĞRI SORUNU
İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye susuyorum. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi var mı?
ANLATTIĞINIZ konu, oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olması normaldir.
Sonradan ilişki sırasında oluşan ağrılar, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikoloğa gidin.
6 yıldır şeker hastasıyım. "Ayaklarına dikkat et, yara olursa iyileşmesi zor" dediler. Nelere dikkat etmeliyim?
AYAKLARINI her gün ılık su ile yıka. Tam kurula. Parmak araları bile nemli kalmasın. Ayakları her gün kesik, sıyrık, mantar ve olası kabarcıklar açısından kontrol et. Tırnaklarını düz kes. Nasır ve ölü dokuları sakın kesme.
Çıplak ayakla yürüme. Ayakkabıların içini giymeden önce kontrol et.
Pamuklu ve yünlü çorap giy. Sıkı çoraplardan kaçın. Çoraplarını her gün değiştir. Parmak aralarına bağları giren sandaletler giyme. Sigara kullanma.
MENOPOZA NANE
Menopozdayım. Eşimle ilişkide sorun yaşıyorum. Sıkıntılarımdan kurtulmak için neler yemem gerekir?
MENOPOZ döneminde kemiklerini de korumak adına kalsiyum içeren besinler tüketebirsin. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyada sütten daha fazla kalsiyum bulunur.
Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilir. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
Boyum 172 kilom 94. 27 yaşında bir bayanım. "Obezsin" diyorlar. Kilolu muyum? Nasıl beslenmeliyim?
BEDEN kitle endeksi dediğimiz ölçümünüz 31, yani obezsiniz.
Üzülmeye gerek yok. Şişmanlık düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır. Bilmem ne diyetleriyle günübirlik tedaviler sadece düzensiz bir beden yaratır. Önce bir iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir.
Gerek hormonlar, gerek insülinglikoz düzenin, gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek, egzersiz, stres kontrol yöntemleri planlamalıyız. Sonra kalıcı olarak kilo verdirebiliriz.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri