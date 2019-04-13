Güçleneyim istiyorum
KAFANA göre ilaç kullanma.
Hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar, diğer damar genişleticilerle kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğü riski vardır. Ayağını yorganına göre uzat.
Senin performansın, senin için gerekli olandır. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir.
Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün. Performans kaygısının azalması bile performansı arttırır. Unutma.
EŞİNDEN UZAK DUR
Bir haftadır cinsel organımdan sarı akıntı geliyor. İdrarım da yanıyor. Bu hastalık bulaşıcı mı?
ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Özellikle rahim ağzı ve idrar yolları gibi nemli bölgelerde kolayca çoğalır. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Testler yapılsın.
Eşin varsa, iyi olana kadar ilişkiye girme.
Yurt dışında yemek yedim. Fenalaşınca doktora gittim. Rapora "Chinese restaurant syndrome" yazmışlar. Nedir bu hastalık?
ÇİN Lokantası Sendromu bir tanıdır.
Mono Sodyum Glutamat (MSG), Çin lokantalarında ve yemeklerde sık kullanılan bir maddedir. Bu maddeye karşı oluşan reaksiyona verilen isim bu.
Tedaviye gerek kalmadan şikayetler geriler. Yediklerinizin içinde bu madde olmamasına dikkat edin.
Koltuk altı kıllarımı tıraş ettim. Sonra yara oldu. Ateşim de çıkıyor ne yapayım?
HEMEN genel cerrahiye git.
Anlattıkların hidrozadenit dediğimiz bir duruma uyuyor. Hemen değerlendirilmesi lazım. Antibiyotik kullanman gerekebilir. Hatta operatif müdahale gerekebilir. Gecikme, yara büyümeden tedavi edilsin.
İLAÇ ALDIM AMA...
Doktor Bey, eşimle ilişkiye girmeden önce ilaç aldım. Sertleşmem uzun sürdü. Utandım, doktora soramadım. Sizce nedir bu?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken cinsel organ sertleşir.
Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla.
Ayrıca sertleşme için kullandığın ilacı seni takip eden doktorla da konuş.
Sağlıkta utanma olmaz bunu da unutma.
Alerjilerim var. İlaç kullandım geçmedi. Doktor doktor, gezdim fayda yok! Ozon tedavisi iyi gelir mi?
OZON tedavisi, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir tedavidir. Alerjik hastalarda Majör Oto Hemoterapi, Minör Hemoterapi ve Nasal Ozon gibi uygulamalar tedavi edici etkinlikleri nedeni ile kullanılırlar. Kişi muayene olmadan, hangi tedaviye ihtiyacı olduğu anlaşılmaz. Önce tedavi uygulamasını yapar sonra takip ederiz.
HANIMA BAKAMIYORUM
Benim takım taklavat sıkıntılı. Yanmam var. Sık sık akıntım oluyor. Hanımın yüzüne bakamaz oldum! Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir.
Başvuran hastalarımıza bu durumda tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımını mutlaka yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Her hastanın muayene bulgularına göre doktorlar planlama yapar. Aynı şikayetle idrar kesesi de, böbrek yolları da, prostat da iltihaplanmış olabilir. Tanıya göre tedavi veririz. Takip yaparız. Utanılacak ne var. Bütün organlar bizim için aynıdır.
Doktordan utanmak olmaz.
55'imden sonra tansiyonum çıktı. Doktor ilaç verdi. Üzüm suyuyla içsem bir şey olur mu?
OLUR. yapılan çalışmalara göre greyfurt, karadut, beyaz üzüm suyu, nar suyu ve böğürtlen suyu ile ilaç içilmesini önermiyoruz. Tadı tabii ki keyifli olmayabilir. Ama bir an sonra geçiyor.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri