Her şeyin fazlası zarar
AŞIRI kullanılan her şey erken aşınır.
Her şeyin aşırısı zarar. Sık ilişkiye bağlı riskler vardır. Var olan süreç, üretrit hastalığına neden olmuş olabilir.
Ayrıca biri de cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar var. Tahlil yaptırman gerekir.
Üroloji uzmanı muayenesi gerekli...
İLİŞKİDE HEYECAN
2 yıllık evliyiz. İlişkinin heyecanlı olması için değişik şeyler yapmak istiyorum. Eşime söyleyim mi?
AKLINA geleni eşinle tabi ki paylaş.
Haberi olmadan yapma imkanın yok.
Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. İlişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırır. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi için eşinizle duygularınızı paylaşın.
32 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktor "Varis var. Ameliyat şart" dedi. Olayım mı?
VARİKOSEL dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat, hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Yakın zamanda çocuk beklentili, yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.
48 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Yaşla artmaz. Psikolog desteği gerekir. Ayrıca Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yeni evliyiz ama... 10 Nisan 2019, Çarşamba 10 gündür evliyim. Hala eşimle beraber olamadık. İki-üç kere daha denedim ama olmadı. Kafam karıştı. Ne yapmam...
- Aşk vardiyası 09 Nisan 2019, Salı Özel güvenliğim. Vardiyalı çalışıyorum. Yeni evliyim ama hanımımla ilgilenemiyorum. O istese de ben hep yorgunum....
- İlaç işe yaramadı! 08 Nisan 2019, Pazartesi Eşimle birlikte olmadan önce sertleştirici haplardan aldım. Her tarafım ağrıdı. Hap mı zehirledi? SERTLEŞME sorunu,...
- İlişkiden korkuyorum 07 Nisan 2019, Pazar 4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Bana acı verecek diye korkuyorum. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara...
- 62 yaşında cinsellik 06 Nisan 2019, Cumartesi 62 yaşındayım. Eşim vefat etti. Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunum başladı. Yeniden evlenmek...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri