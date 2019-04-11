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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Nisan 2019, Perşembe

Her şeyin fazlası zarar

27 yaşındayım. Günde iki defa ilişkiye girince cinsel organımda yanma oluyor. Nedendir sizce?
AŞIRI kullanılan her şey erken aşınır.
Her şeyin aşırısı zarar. Sık ilişkiye bağlı riskler vardır. Var olan süreç, üretrit hastalığına neden olmuş olabilir.
Ayrıca biri de cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar var. Tahlil yaptırman gerekir.
Üroloji uzmanı muayenesi gerekli...

İLİŞKİDE HEYECAN

2 yıllık evliyiz. İlişkinin heyecanlı olması için değişik şeyler yapmak istiyorum. Eşime söyleyim mi?
AKLINA geleni eşinle tabi ki paylaş.
Haberi olmadan yapma imkanın yok.
Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. İlişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırır. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi için eşinizle duygularınızı paylaşın.

32 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktor "Varis var. Ameliyat şart" dedi. Olayım mı?
VARİKOSEL dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat, hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Yakın zamanda çocuk beklentili, yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.

48 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Yaşla artmaz. Psikolog desteği gerekir. Ayrıca Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
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