Yeni evliyiz ama...
BU durum, vajinismus olabilir.
Vajinismus, kadının cinsel organını çevreleyen kaslarda oluşan yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmalardır.
Bu kasılmalara ve birleşmeye, ağrı korkusu ile kaygıların eşlik etmesidir.
Ayrıca, bedenin çeşitli bölgelerinde kasılma, bacaklarda kapanma, titreme, çarpıntı ve ağlama olabilir. Cinsel terapist takibine girmelisiniz. Kadın hastalıkları uzmanına ve psikoloğa görünmeniz uygun olur.
SÜPERMEN OLAMAZSIN
Hocam, 55 yaşındayım. Cihaz artık çalışmıyor. "Ozon yaptır çalışır" dediler. Yaptırayım mı?
OZON tedavisi arabanın benzini gibi "doldur ve sür" etkisi yapmaz.
Yani bugünden yarına Süpermen'e çevirmez. Ozon tedavisi, beden hücrelerini yenileyici özelliğe sahiptir.
Hastalık olmasa da bedeni yeniler ve güçlendirir. Üroloji uzmanına muayene ol. Ozon tedavisi uygulamanda sakınca yok. Uzun süre sonra faydası ortaya çıkar.
Nafiz Bey, 3,5 aydır evliyiz. Cinsel ilişkimiz sıkıntılı. Kısa sürüyor. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Hastalanmış olabilir miyim?
ERKEN boşalma çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıdır. Çoğu kez organlarla ilgili bir neden bulamayız. Moral, uykusuzluk, heyecan, gelecek kaygısı ve iş kaygısı gibi huzursuzluk yaratan durumlar kişiyi etkiler. Üroloji uzmanına görün.
Gerekirse psikolog desteği al.
Eşim şişman, ilişkide nefesi daralıyor. Hemen terliyor. Boşanacağım artık. Bize yardım edin!
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Eşinde uyku apnesi sendromu olabilir. Bu hastalıkta; nefes darlığı, şişmanlık, terleme ve cinsel performansta azalma bir arada görülür.
Muayene şart. İç hastalıkları uzmanı ve kulak, burun, boğaz uzmanına görün. Bu işleri halledin. Durumu, zamanla düzelir.
ANDROPOZ PROBLEMİ
Eşim ilişkide eskisi gibi sertleşemiyor. Ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz" dedi. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerde, testesteron hormonundaki düşüşe andropoz denir. Erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Sonuçlara göre tedaviye başlanır.
İltihaplı romatizmam var. Çocuk istiyoruz. Ne yapmalıyım?
METOTREKSAT hamilelerde tercih edilmez.
Romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizması hastalarının çoğunda gebelikte hastalık aktivitesi azalırken, az bir kısmında ise şikâyetler kötüleşir. Gebelikte bu hastalığın tedavisi zordur. Kaldı ki hastalığa bağlı düşük riski de vardır.
PROSTATA ÇEKİRDEK
Babamın prostatı büyümüş. İlaç verdiler. Komşumuz "Kabak çekirdeği yesin" dedi. Babam kalp ilaçları kullanıyor ama çekirdek yemesinde sorun olur mu?
KABAK çekirdeği prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileriyle bilinen bir kuru gıdadır. İçinde mangan, çinko, selenyum, E vitamini, yağ asitleri bulunur. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini arttırabilir ve kanamayı kolaylaştırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez. Bu nedenle sadece siz yiyin.
Zayıflamam lazım. Nişanlım "Evlenmem yoksa" diyor. Arkadaşım "Ölürsün" dedi. Doğru mu?
HIZLI kilo vermek için düşük enerjili diyetler yani açlıklar, sıkıntı yaratır. Midyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayalım. Nişanlın ile şartları konuş. Nikah tarihini biraz uzatırsa sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsin. Yanlış diyetler; yorgunluk, kalp ritminde bozukluk ve tansiyon düşüklüğü yapabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri