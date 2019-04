İlaç işe yaramadı!

Eşimle birlikte olmadan önce sertleştirici haplardan aldım. Her tarafım ağrıdı. Hap mı zehirledi?

SERTLEŞME sorunu, günlük hayatımızda sık görülen bir sorundur.

Hayat kalitenizi bozar. Bunun için üretilmiş ilaçlar doktor kontrolünde ve eczanelerden temin edilmelidir. Bu ilaçlar; baş ağrısı, ciltte kızarıklık, mide ekşimesi, burun tıkanıklığı ve sersemlik yapabilir.

Yan etkiler ilacı kullanmayı bıraktıktan sonra geçer. Sizin şikayetleriniz ilacın yan etkisi mi bilemeyiz. Şikayet hakkınızdaki karar size ait.



İSTEK DUYMUYORUM

42 yaşındayım. 12 yıllık evliyim, 4 çocuğum var. Bazen ilişkiye istek duyamıyorum. Eşime de belli etmiyorum. Bu yaştan sonra ne der?

ÖNEMLİ olan o değil, sizsiniz.

Yani eşinle sen... Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum.

İyice düşünmen gerekir. Eşler hem konuşa konuşa, hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durum da olmaz. Çocuklarının annesini de tanımış olması gerekir.



Eşimle sık sık ilişkiye giremiyorum. Bu ikimizi de üzüyor. Ne yesek faydası olur? Bize ne önerirsiniz?

CİNSEL ilişki isteğini arttırıcı birçok gıda tarif edilebilir. Sebzelerden ısırgan, pırasa, lahana ve soğan tüketin.

Kuruyemişlerden mahlep, Antep fıstığı ve fındık güç verir. Pazardan roka, maydanoz ve nane almadan eve girmeyin. Adaçayını da tarçınlı için.

Sonra tekrar görüşelim.



EVLENECEĞİM AMA...

Gelecek ay evleneceğim. Arkadaşım "Yeni evliler her gün mutlaka birlikte olmalıymış" dedi. Her gün olur mu? Şart mı yani bu?

BÖYLE bir şey yok. Arkadaşın bu konuda yeni çalışmasını bitirmiş bir doktor değilse sallamış. Cinsel birliktelik eşlerin istek ve uygunlukları ile yaşanır. Önemli olan birlikte yeterince huzurlu bir süreç yaşamaktır. Kimi çift haftada 3 kez, kimisi 5 kez beraber olabilir. Standart bir sayı yok. Mecburiyet yok. Gerilme.



Annemin beyninde kanser bulundu. Doktor "Gerçek kanser mi bakmamız lazım" dedi. Ne demek bu?

KANSERLER bulunduğu organda ortaya çıkmış olabilir veya başka bir organdan, kanser yayılmış olabilir.

Beyinde bir kitle bulunmuşsa mutlaka beden taraması yapılır. Bu tespiti yaptığımız hastalarımızda meme, kalın bağırsak, böbrek, kan ve deri taraması yaparız. Bu doku ve organların kanserleri beyine yayılma yapabilir.