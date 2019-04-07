İlişkiden korkuyorum
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.
Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı olacağından korkulur.
Bu korkunu eşinle paylaş. Psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.
Karın ağrısından sonra doktora gittim. Pankreas kisti dediler. Çok korkuyorum. Hastalığım kötüleşir mi?
PANKREAS kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez. Alkol kullanıyorsan kesinlikle bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir.
Beslenmen, ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres, sıkıntı ve evham yaparsan işler iyice karışır. Daha çok basit kistler görürüz. Gastroenteroloji uzmanı ve iç hastalıkları uzmanına muayene olun.
AŞKA FITIK MOLASI
Nafiz Bey, eşimde bel fıtığı var. Dört aydır ağrısı devam ediyor. İlişkide de sertleşme sorunu yaşamaya başladı. Doktoru "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Bu doğru mu?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır.
Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.
Bel fıtığı tedavi edilmezse idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bacaklarda güçsüzlük ve uyuşmalar olabilir. İhmal etmeyin. Hemen gerekli tedaviye başlayın.
4 aydır ishalim var. Doktora gittim "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?
BU hastalıkta, bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulur.
Çölyak hastaları; buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler.
Gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsaklarında bozulma olur. İshal ve kilo kaybı olur. Esas tedavi, diyettir.
Gastroenteroloji uzmanına görün.
Şişmanım. Zayıflamaya çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Onsuz yapamam, ilaç verseniz olmaz mı?
OLMAZ. Buradan reçete yazılmaz.
Günde beş ince belli bardakla çay içsen, her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay, kabızlık yapar.
Papatya, ıhlamur ve rezene çayı iç. Bir de bol bol su iç. İlaçla uğraşma. Kendine güven. Tembellik yapma.
Banka müdürüyüm. Ekşime ve yanmalardan kurtulamadım. Reflüm geçmedi. Ne yapmam gerekir?
REFLÜ alışkanlık hastalığıdır. Tek oturuşta aşırı miktarda yemek yeme.
Ağzına aldığın lokmayı iyi çiğne. Her öğün için en az 15 dakika zaman ayır. Aşırı sıcak, soğuk, baharatlı ve yağlı yemek yeme. Yemek sonrası hemen yatağa gitme.
Yatmadan 2 saat önce yağlıbaharatlı yiyecekler ile çikolata yeme. Bol su iç.
Tansiyonum çok yüksek. İlaç alıyorum. Kilo verdim. Yine de 12/8 olmuyor. Maden suyu içiyorum. Zararı olur mu?
TANSİYON hastaları için içinde tuz olan maden suyu gibi içeceklerin yoğun olarak tüketimesini önermiyoruz.
Yediğimiz gıdalarda ve hazır ambalajlı gıdalarda fazlasıyla tuz var. Fazla tuzlu beslenmede tansiyon etkilenir. Sıvı artar.
Damar sertliği ilerler. İlaç ayarlaması için doktorunla tekrar görüş. Tansiyon listesi tut.
İlaç etkisine göre tedavi yeniden düzenlenebilir.
56 yaşındayım. Şikayetim yok. Sürekli aspirin alıyorum. Faydalı mı? Siz ne dersiniz?
HER türlü ilaç, yan etki riskleri ile verilir. Doktorun tarafından tavsiye edildiyse kullanmaya devam et. Ama unutma, yan etki ihtimalleri de var. Düzenli beslen. İyi uyu. Gerilme yeter. Unutmadan günde en az 8-10 bardak su iç.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri