62 yaşında cinsellik

62 yaşındayım. Eşim vefat etti. Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunum başladı. Yeniden evlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu bakılsın. Hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir.

İç hastalıkları uzmanının takibine gir.

Sonuçları değerlendirelim.

RUHUM GENÇ AMA...

Yaşım 60, ama benim ruhum genç! Ruhum kaynıyor ama erkekliğimde sorunlarım var. Kök hücre yapılıyormuş. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak. Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır. Özellikle iktidarsızlıkta ve sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır. Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.

Babam felç geçirdi. Beyin damarı tıkanmış. Almanya'daki yeğenim ozon tedavisinin iyi geleceğini söyledi. Yaptıralım mı?

YAPTIRIN. Ozon tedavisinin beyin ve damar hastalıklarında tedavi edici etkinlikleri gösterilmiştir. Başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu tedavi uygulanmaktadır. Bu nedenle bize başvuran hastalara da ozon tedavisini öneriyoruz.

Kardeşim kilolu. Sigara içiyor. Bunalımda. Hacamat iyi gelir mi?

HACAMAT veya vakum terapi uygulaması bedenimizdeki atılamayan ağır metal yükünü azaltır. Sigara içenlerde, şişmanlarda ve depresyonda ağır metal detoksu faydalı olur. Yaptırın.

MUAYENE ŞART

Hocam, 4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Üroloji uzmanı muayenesi şart. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Gerilim, korku, kaygı ve heyecan da erken boşalmaya neden olur. Bu konuyu da bir düşün. Gerekirse tekrar görüşelim.

27 yaşındayım. Bir aydır başım ağrıyor. Sürekli uykum geliyor. Kulaklarım çınlıyor. Acaba ne olabilir?

BAŞ ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları ve boyun fıtığı baş ağrıları ile başlayabilir. Hem iç hastalıkları uzmanına hem de nöroloji uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir.

BİR YANLIŞLIK VAR

Nafiz Bey, 6 aylık evliyiz. İlişkiye rağmen hala çocuğumuz olmadı. Yanlış mı yapıyoruz?

ÖNCELIKLE bir çift her şey normal olsa da bebek sahibi olmayabilir. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanına muayene olun. Doğru cinsel ilişki nasıl olur bilmiyorsanız uzmanından bilgi alın.

Babamın böbrek yetersizliği var. Midesi ekşiyor. Benim ilacımı içsin mi?

OLMAZ. Mide ilaçları, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalı. Doktorunuzla görüşün. Kendisi uygun bir ilaç verir Gelişigüzel ilaç kullanmayın.