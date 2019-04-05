Bugünkü
Takvim
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 05 Nisan 2019, Cuma

Çok erken oluyor...

57 yaşındayım. Kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca daha yeni de evlendim. Fakat eşimle birlikteyken çok erken oluyor. Yani sıkıntılıyım. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?
Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme.
Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal- ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Ayrıca bunun yaşla alakası yoktur. Uzmana görün.

MİDE TÜPÜ NE DEMEK?

Halam 69 yaşında. Felç geçirdi. Nöroloji takip ediyor. Biz bakıyoruz. Çocuğu öldü. Ama ne yapsak yemek yemiyor.
Genzine kaçıyor. 3 ayda 2 kere zatürre oldu. Yoğun bakıma aldılar. Son gittiğimizde mideye tüp takalım dediler. Oradan beslenecekmiş. Mide tüpü ne demek?
TÜP diye anlatılan şey aslında bir nevi hortum. Ağız yoluyla beslenme ihtimali olmayan hastaların gıdaları hortum yoluyla midesine göndermek için yapılan tıbbi bir müdahale yapmak istemişler. Bu uygulamaya kısaca PEG diyorlar. Bu uygulama katı-sıvı gıdaların, ilaçların yemek borusundan geçmeden direkt mideye ulaşmasını sağlıyor. Bu yöntem özellikle yutma refleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için uygundur. Bence taktırın. Beslerken genzine kaçan şeyler zatürre yapabilir. Geçmiş olsun.

Çok sigara içiyorum. Bırakmak istiyorum. Leş gibi kokuyorum. Yemekten tat almıyorum. Bıktım ama bırakmak için destek istiyorum. Ne dersiniz...
ÖNCELİKLE istemen en önemli karar. Sonra düzenli takip edileceğin bir doktor bul. Bize başvuran hastaların önce muayenesini yapıp kontrol edeceğimiz tespitleri yapıyoruz.
Tahliller ve filmler gerekirse yaptırıyoruz.
Sonra ilaç tedavilerini düzenliyoruz.
Ardından başta patlıcan olmak üzere beslenme düzeni planlıyoruz.
Su içmeyi ihmal etme.

Ben 13 haftalık gebeyim. Heyecanlıyım. Korkuyorum. Sık sık bulantım oluyor. İlaç kullanmak istemiyorum. Gebelikte bu bulantı için ilaç kullanmam gerekir mi?
EN sık rastlanılan gebelik şikayetlerinden biri bulantı kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2-3. aylarda oldukça artar. Sonra yavaşlar.
Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini, zencefil dengeli tüketilirse faydalı desteklerdir.
Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle ilaç kullanımın düzenlenmelidir. Kafana göre ilaç kullanma.

Gut hastasıyım. Habire ayağım şişiyor. Kesin tedavisi yok mu?
KESİN tedavisi senin hastalığı öğrenmen ve kabul etmenle mümkün.
Kendi bedeninin ürettiği bir durum. Yediğin yemek, fazla kilo, stres-evham-sıkıntı, uyku düzensizliği, alkollü içecekleri tüketmek, sigara içmek, çarpmadüşme- burkmalar gut ataklarını tekrar ettirir. Özellikle yemeklere dikkat et.
Sakatat (ciğer, yürek, dalak, böbrek, işkembe vb), midye, karides, havyar, istiridye, et suları, nohut, mercimek, fasulye, gibi baklagiller, maya ve maya içeren besinler ürik asitten zengindir.
Az tükettiğin kadar iyi olursun.

Babamın böbrek yetersizliği var. Midesi ekşiyor. Benim asit azaltan ilacım var versem olur mu?
OLMAZ. Mide asidi azaltıcı olarak kullanılan ilaçlar böbrek yetmezliği olan hastalarımızda kullanılmaz. Senin ilacın sana.
Doktorunuzla görüşün.
Kullandığı ilaçlarla ve hastalıkları ile uyumlu bir ilaç verecektir.
Gelişigüzel ilaç kullanmayın...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Çok erken oluyor...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ