Elini bile tutamıyorum
HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme.
Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkiler yakında çocuk ne zaman demeye başlayacaktır.
Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Eşinle konuş, gönlünü al. Sorunu birlikte çözmeye çalışın.
EŞİM ÇOK İSTEKLİ
Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. İşi bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?
Erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğaldır. Hastalık ilişki isteğini azaltabilir. Eşinizin bu isteği, hastalığına bağlı duygusallıktan kaynaklı olabilir.
Tedavisini takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi almalısın. Menopoz doğal bir süreçtir.
Hastalık değildir. İlişkiye engel değildir.
4 aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye diyemiyorum. Ameliyatımla ilgisi var mıdır?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. Bu ağrı, geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir. Muayenede sıkıntı bulunmazsa psikoloğa görün.
55 yaşındayım. 2 aydır sertleşme sorunu yaşıyorum. Ne yaptıysam tık yok. Andropoz diyorlar. Olabilir mi?
Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormonu eksikliği vardır.Tiroit yetmezliği ve diyabet de sertleşme sorunu yapar. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri