Eşim çok korkuyor

Yeni evliyiz. Eşim ilişkide kasılıyor. 3 aydır böyle. Utanıyor sanırım. Hangi doktora gitmeliyiz sizce?

ÖNCELİKLE kadın hastalıkları uzmanına muayene olmalı ve cinsel ilişki ile ilgili bilgi almalısın. Sorun bedensel veya ruhsal olabilir. Kadın hastalıkları uzmanı 'Her şey normal' derse psikolog değerlendirmesi gerekebilir.

Cinsel ilişkiye başlama şartlarını da doktorunuzla paylaşmanızı öneririm.

Bunlar da gerçek sorunun ne olduğunu bulmanızda faydalı olur.



MENOPOZDAYIM!



54 yaşındayım. Sigara içiyorum. Menopoza girdim. Kardeşim "kemiklerin kolay kırılır" dedi. Doğru mu?

KEMİK erimesi, menopoz döneminde artar. Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar.

Sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı artırır.

Hareket et, ağırlık kaldır ve D vitamini seviyesini ölçtür.



41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?

ÖNCE üroloji uzmanına git. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumunun bunda payı olabilir. Tespit yap, tedbir al. Eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu konuşun. Bu sıkıntıyı nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.



AMCAM AKCİĞER KANSERİ OLDU. BİZ DE KORKTUK. BU HASTALIK

KANSER, sıradan şikayetlerle başlar. Bu nedenle hangi şikayet olursa üç haftadan uzun sürerse mutlaka doktor muayenesi olun. Bununla beraber uzun süreli öksürükler, öksürük sonrası kanama, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ve kemik ağrıları, yutma zorluğu, ses kısıklığı ile kilo kaybı şikayetlerini önemseyin.



​ISIRGAN GÜÇ VERİR



Eşimle sık sık ilişkiye giremiyorum. Bu ikimizi de üzüyor. İlaç kullanmayız. Bunu ne yiyerek atlatabiliriz?

CİNSEL ilişki isteğini arttırıcı birçok gıda tarif edilebilir. Sebzelerden ısırgan, pırasa, lahana ve soğan tüketin. Kuruyemişlerden mahlep, Antep fıstığı ve fındık eksik olmasın. Pazardan roka, maydanoz ve nane almadan eve girmeyin. Adaçayını da tarçınlı için. Sonra tekrar görüşelim.



Eşim ilişkide çok bağırıyor. Sorduğumda da bilmem diyor. Bu durum ikimizi de huzursuz ediyor. Bunun bir ilacı falan var mıdır?

BU özel bir konu. Cinsel ilişkide eşlerin kişisel hassasiyetleri ve haz tepkileri farklı farklıdır. Anlattıklarından eşinin orgazma bağlı olarak tepki verdiği sonucu çıkabiliyor. Bunu da ilaçla düzeltmek diye bir durum söz konusu değildir. Eşinle görüş. Bu durum sizi rahatsız ederse önce psikologlarla görüşüp bir ortak yol bulabilirsiniz.



KISIRLIĞA NEDEN OLMAZ



Nişanlımın lupusmuş diye hastalığı varmış. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Olmaz mı gerçekten?

LUPUS diye bahsettiğin hastalık, yüksek ihtimalle "Sistemik Lupus Eritematozus" dediğimiz romatizmal hastalıktır. Bu hastalığın kendisi kısırlığa neden olmaz. Bundan yana korkmasın. Gebeliği söz konusu olursa sıkı ve yakın takip edilmesi gerekir.

Tüm doktorları hastanın SLE yani lupus hastası olduğunu bilmeli.



Cildimde kızarıklıklar oluyor. Kaşınıyor. Cilt doktoruna gittim, 'alerjik olabilir' dedi. İlaçtan başka ne yapabilirim?

CİLDİMİZ ruhumuzun aynasıdır. Cildimiz; stres, şehir tozu, yiyecekler, içecekler ve banyo sularından çok etkilenir.

Bu nedenle çok kolay farklı tip değişiklikler ortaya çıkabilir.

Kantaron yağını bir hafta sabah akşam sür. Düzelme olmazsa tekrar cilt doktoruyla görüş.