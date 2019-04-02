İlişkiden korkuyorum
CİNSEL ilişki, cinsel organlar yoluyla yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından risk taşır. Genel önerilere gelince...
Cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başka ilişkileri olduysa bu, riski artırır. Dikkatli olmakta fayda var. Kondom kullanın.
Kadınlar için de kondom olduğunu unutmayın. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.
ESKİ BEN DEĞİLİM!
46 yaşındayım, 5 yıldır şeker hastasıyım. Cinselliğim sıkıntılı. Eski halimden eser yok. İlaç önerir misiniz?
ŞEKER hastalığı düzensiz seyrederse ve kan şekeri kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir. Sofrada diyet yapmayan, yatakta sıkıntı yaşar.
Hem damar hem de sinirlerin kılıfları bozulduğundan şekere bağlı sertleşme bozuklukları uzun sürebilir. Eşinle bunu paylaş. İlaç, seni takip eden doktor tarafından muayene sonrası verilsin.
Piyasa işi, yalan yanlış hap benzeri ilaçlar alma. Cebini gereksiz boşaltma...
Nafiz Bey, bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?
VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir.
Gelen sıvı, sperm bile olmayabilir.
Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Testis USG ve spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı, tekrardan yapılmalı.
Babamın tansiyonunu ölçüyorum. Bazen 13/9, bazen 15/9 çıkıyor. Yanlış mı ölçüyorum?
BU konudaki dikkatin için teşekkürler. Çünkü ölçümün doğru yapılması tedavi ve takibi etkiler. Tansiyon ölçmeden yarım saat önce sigara ve kafeinli içecek içmeyin. Kola sarılan manşon, kolu rahatlıkla saracak kadar geniş olsun. İki dakika arayla iki kere veya daha fazla ölçün. Her iki koldan da ölçüm yapın.
Yüksek ölçtüğünüz koldan kontrol yapın.
PROSTAT OLMUŞUM!
66 yaşındayım. Tahlilimde prostat çıktı. Önceden kum dökmüştüm. Kum dökmek, prostatı büyütür mü?
HAYIR, büyütmez. Prostat bezi, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme sorunları idrar yolunda kanamaya yol açabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde uzmanlar muayenede tereddütte kalırlar. Tanı konmadığından hastalık ilerler. Üroloji muayenesi şart.
40 yaşındayım. Son 3 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok. Neden böyle olmuşumdur?
PANİK yapmayın. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden biri, Çölyak veya "Gluten enteropatisi" dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama, kilo kaybı ve yorgunluk görülür. Bazı tahliller gerekir.
Doktoruna tekrar git. Hastalığının geçmediğini belirt. Yeni tahlil ister.
Kendine has perhiz gerekebilir.
AŞKA 'AĞRI' MOLASI
31 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşim ilişkide hep ağrıdı diyor. Ne yapacağımı şaşırdım! Yardım edin.
CİNSEL birleşme sırasında ağrı ve acı gibi hoşnutsuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından, geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Anlayış göster.
Eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 1 aylık. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?
Eşler arasında ayıp olmaz. İlişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.
Kayganlaştırıcı jel kullanımı önerilir. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri