Andropoz mu, prostat mı?

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil, yaşadığına bak.

Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.



EŞİM BENDEN KAÇIYOR



5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Düğün yapana kadar eş, dost, akraba, konu, komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.

Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.

Ruhsal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de.



İSTEĞİM KALMADI



Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel isteği azaltır. Eşinin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit bozulursa cinsel istek azalır. İç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara bakılsın. Sonra üroloji ve psikolog ihtimalleri olabilir.



SİGARANIN MENOPOZA ETKİSİ VAR



10 yıldır sigara içiyorum. Günde 1 paketi geçmiyor. Sigara menopoz yapar mı?

MAALESEF sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Sigaranın menopoza değil menopozun başlama yaşına etkisi var.

Sigara içen kadınların 2-4 yıl önce menopoza girdiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasallar üreme fonksiyonlarının azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesine neden oluyor.



