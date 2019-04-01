36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?
YAŞA değil, yaşadığına bak.
Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?
PANİK yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Düğün yapana kadar eş, dost, akraba, konu, komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.
Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.
Ruhsal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de.
İSTEĞİM KALMADI
Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?
İŞ kaybı depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel isteği azaltır. Eşinin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit bozulursa cinsel istek azalır. İç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara bakılsın. Sonra üroloji ve psikolog ihtimalleri olabilir.
SİGARANIN MENOPOZA ETKİSİ VAR
10 yıldır sigara içiyorum. Günde 1 paketi geçmiyor. Sigara menopoz yapar mı?
MAALESEF sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Sigaranın menopoza değil menopozun başlama yaşına etkisi var.
Sigara içen kadınların 2-4 yıl önce menopoza girdiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasallar üreme fonksiyonlarının azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesine neden oluyor.
Andropoz mu, prostat mı?
36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İsteğim yok 31 Mart 2019, Pazar 37 yaşında bir bayanım. 7 aydır cinsel isteksizliğim var. Eşim de durumdan sıkıldı. Doktor erkeklik hormonu testi...
- İlişkide göğsüm ağrıyor 30 Mart 2019, Cumartesi 61 yaşında emekli postacıyım. İlişkide göğsüm ağrıyor. Çalışırken böyle sorunum olmazdı. Ne yapmalıyım? ŞİKAYETLERİNİN...
- Erkekliğim bitti 29 Mart 2019, Cuma Erken oluyor. Kafam bozuluyor. Doktorla konuştum. Jel önermedi. İşe yaramaz dedi. Ne yapmalıyım? STRES, huzursuzluk,...
- Adet gecikmesi hastalık habercisi 28 Mart 2019, Perşembe Nişanlım 19 yaşında. Regl dönemleri 1 ay gecikiyor. Doktora gitmeye utanıyor. Ne tavsiye edersiniz? ADET kanamasının...
- Doktora görünün 27 Mart 2019, Çarşamba Eşimin 2 aydır ilişkide ağrısı oluyor. Hemen bırakıyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Ne yapalım? EŞİNİN canı...