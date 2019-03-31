İsteğim yok
MUHTEMELEN testosteron hormonu tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığı için önemlidir. Düşük oranda salgılanan testosteron, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Hipotiroidi ve kan şekeri düşüklüğü de isteksizliğe neden olabilir. İç hastalıkları uzmanına görün.
21 yaşındayım. Akrabaların çoğu diyabet. Ben de korkmaya başladım. Tatlıya çok düşkünüm. Çok tatlı yersem, şeker hastası olur muyum?
BU konuda erken kaygılanma.
Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin. Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır.
Yani gizli şeker testi. Şekerli gıdaların çok tüketilmesi insülin çalışma sistemine zarar vererek şeker hastalığı gelişimine neden olabilir. Şeker hastası olmamak için hazır ve fazla şekerli gıdalardan uzak dur. Spor yap. Düzenli su tüket. Düzenli uyu. Stres yapma...
'ÇOCUK OLMAZSA' ENDİŞESİ...
Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. İnsülin iğnesi oluyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Çocukları olur mu? Mutlu olurlar mı?
DİYABET, evlenmeye engel bir hastalık değildir. Şeker hastalığı, tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Çocuk mevzusuna gelince... Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.
Yani garanti yok. Karşılıklı seven, sayan, fedakarlık, sabır, şükür ve gayret gösteren eşler, her şartta mutlu olurlar.
Doktor Bey, 6 ay önce felç geçirdim. 67 yaşındayım. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Yiyeceklerden nelere dikkat etmeliyim?
AZ az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin. Burnunuzun tıkanmamasına dikkat edin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Tansiyon durumuna göre tuzsuz yiyin. Rezene, ısırgan otu, papatya, anason, ıhlamur, kekik çayı, acı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için.
2 ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalar başladı. Yanlış ameliyat mı yapıldı?
TİROİT ameliyatlarında paratiroit bezi dediğimiz kalsiyum ve kemik sistemini kontrol eden parathormonu salgılayan bezler alınabilir. Buna bağlı kalsiyum sistemi bozulur. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroit hormonu az salgılanır. İç hastalıkları uzmanı veya endokrin uzmanına takip edilmelisin.
ELİM AYAĞIM TİTRİYOR
1,5 aydır evliyim. İlişkiden önce güç olsun diye bal ve şerbet ye dediler. Bal, şerbet tamam. Ama tam başlarken elim ayağım titriyor.
Eşim "sakin ol" diyor. Ne yapacağım?
BAL, şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir.
Bu da şikayetlerini izah edebilir. Şeker düşmesi ilişki performansını düşürebilir.
Hemen şeker yükleme testi yaptır İç hastalıkları uzmanı takibine gir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri