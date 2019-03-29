Erkekliğim bitti

Erken oluyor. Kafam bozuluyor. Doktorla konuştum. Jel önermedi. İşe yaramaz dedi. Ne yapmalıyım?

STRES, huzursuzluk, erken boşalmanın en sık rastlanan sebepleridir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar...

Yeni evliyiz. Geçen sabah eşim, koruyucunun son kullanma tarihinin geçtiğini gördü. Ne yapalım?

SON kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatifite kesinlikle almayın. Tarihi geçen ürünler sağlığınıza tehlikeye atabilir. Eşinizin adet tarihini takip edin.

Müjdeli haber alırsanız "Her İşte Bir Hayır var" demeyi unutmayın...

Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Ayrıca eşimle münasebetim eskisi gibi iyi değil. Zayıflasam düzelir miyim?

BU anlattıklarına göre "Uyku Apne" hastalığı dediğimiz bir durumdasın.

Mutlaka doktora git. Bu hastalık hipertansiyon ve şekere neden olabilir.

Dikkatsizlik yapar. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma.

Dört aydır ilişkinin ileri safhasında içimde ağrı başlıyor. Eşimi yavaşlatıyorum. Ne önerirsiniz?

HEMEN kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, abseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda), endometriosis hastalığına, batın içi yapışıklıklar, myomlar, yumurtalık kistleri ve rahim tersliği sebep olabilir. Bir an önce muayene olmalısın...