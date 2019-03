Adet gecikmesi hastalık habercisi

Nişanlım 19 yaşında. Regl dönemleri 1 ay gecikiyor. Doktora gitmeye utanıyor. Ne tavsiye edersiniz?

ADET kanamasının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları, hastalık olmaksızın gerçekleşebilir.

Ancak yaşı 19 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları, adet gecikmelerine neden olabilir. Erken muayene önemli. İhmal etmeyin.



İSTEK DUYMUYORUM



Yaşım 54. Şeker hastasıyım. Prostatım büyümüş. 3 aydır hanıma istek duyamaz oldum. Ne yapmalı?

SENİ çözelim. Önce şeker hastalığına özen göster. Şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir. Prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapar.

Bu yüzden hem şekerinin hem prostat büyümesinin tedavisini yaptır. Stres yaparsan, bu da seni sıkıntıya sokar...



23 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Diğer halam 'Ben sütyen takmadığım için kanser olmadım' dedi. Sütyen, kanser yapar mı?

SÜTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanseri riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok.

Küçük halan böyle düşünebilir...



Beyaz ekmeği çok seviyorum. Ama hep diğer ekmekleri öneriyorlar. Bilgi verebilir misiniz?

EKMEĞİ kim sevmez ki. Karbonhidrat, protein ve posa kaynağı olan ekmeğin tam tahıllı, kepek, çavdar, mısır ve köy ekmeği gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır. Beyaz ekmek, içine katılan tuzla beraber eksik ve riskli bir besin haline gelebilir. Tadımlık yesen de sofranda çavdar, çok tahıllı ve tam buğday gibi çeşitlere de yer ver.



ANLAYIŞ ŞART!



3 aylık evliyiz. İlişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim memnun değil. Bu erken boşalma mı?

CİNSEL ilişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını ve hassasiyetlerini bilin. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Sana ait her şey normalse eşinde orgazm bozukluğu olabilir. Orgazm bozuklukları, genç kadınlarda daha sık görülür. Eşinin rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.



32 yaşındayım. 187 santim boyum var. Kilom da 97. Karaciğer yağlanmam varmış. Bu rahatsızlık, ileride siroza dönüşür mü?

İLERİ seviyede karaciğer yağlanması, karaciğer yetersizliği yapabilir. Alkol alımı da karaciğer yağlanması yapabilir. Şeker düzensizliği ve mikroplar da yağlanmayı beraberinde getirir. Bunu araştırman gerekir.



41 yaşındayım, adetlerim düzenli. Check-up yaptırdım. Kemik erimesi olabilir dediler. Ne yapmalıyım?

AKCİĞER, bel-boyun omur grafileri, ayakta direk batın grafilerinde kemik görüntülerine bakıp fikir edinilebilir. Ama kemik erimesi için, kemik yoğunluğu filmi çekmek gerekir. Tam teşhis için, iç hastalıkları uzmanına görün.



MENOPOZDA BESLENME



Menopoza girdim. Yeşillik tüketin diyorlar. Faydalı mıdır? Siz ne önerirsiniz?

YEŞİLLİK her zaman iyidir. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar başta olmak üzere birçok yararlı içeriğe sahip olan yeşillikleri her zaman tüketmeliyiz. Menopozda da mutlaka yemelisiniz.



24 yaşındayım 3 aydır adetim 9 gün gecikiyor. Hastalık mıdır bu?

ADET gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur. Mutlaka doktor muayenesi olmalısın. İhmal etme...