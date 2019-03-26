Sorunum erken boşalma
ERKEN boşalma seni kanser yapmaz.
Eşinin hangi anlamda sıkıntılı olduğunu anlayamadım. Cinsel ilişkide birlikte rahatlamak doğal olandır. Eşlerden biri diğerine göre erken rahatlarsa, diğeri için süreç tamamlanmamış olur. Eşin kadın hastalıklarına, sen üroloji uzmanına ve hatta gereğinde birlikte ilişki terapisine başvurmalısınız. Biraz sabır...
ACELE ETMEYİN
64 yaşındayım. Prostat ameliyatı oldum. Uzun süredir eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye girebilirim?
ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturmamaya çalış, ilk iki ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme. Sabreden derviş muradına ermiş
Babamın dudakları 2 haftadır morarmaya başladı. Nefes darlığı da oluyor. Kendisi diyabet hastası. Bundan kaynaklı olabilir mi?
DUDAKLARDA morarma varsa buna siyanoz diyoruz. Çok önemli bir belirtidir. Kanın oksijenlenmesi bozuldu demektir. Kalp ve akciğer hastalıkları bunu yapar. Şeker hastalığında özellikle pıhtılı ihtimaller artar. İç hastalıkları uzmanına muayene olun. Bize başvuran hastalarımıza tam kan sayımı, arter kan gazı, TT ekokardiyografi, Ekg ve solunum fonksiyon testi öneriyoruz. İhmale gelmez
3 aydır eşim ilişkiden kaçıyor. Sorunca ağrıdı diyor. Doktora git desem de ikna olmuyor. Ne yapayım?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.
Bu durumda kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.
ÇOK HEYECANLIYIM
Eşimle görücü usulü ile evlendik. Ben ilişkide heyecanlanıyorum. Çocuk nasıl yaparız artık hayırlısı...
CİNSELLİK içgüdüseldir. Nezaket sosyal yaşam ritüelidir. Dikkatli davranmak başka bir şeydir.
Ama sizde olduğu gibi iyi niyetli davranırken doğallık kaybolabiliyor.
Eşinle bu konuyu paylaşabilirsin.
Psikologlardan evlilik ve cinsel ilişki için aile görüşmesi desteği alarak da bu sorunu aşabilirsiniz.
43 yaşında bir bayanım. 5 aydır akıntı sorunu yaşıyorum. Kaşıntım var. Mantar ilacı aldım da kullandım geçmedi. Çayı var mıdır?
GEÇMEYEN mantar enfeksiyonları özellikle şeker hastalığının ilk belirtisi bile olabilir.
Bu yüzden önce kan şekerinizi açlık ve tokluk olarak ölçtürün. Gerekirse şeker metabolizma testi (yükleme) ve Hgba1c testi de yaptırın. Ayrıca bağışıklık sistemi bozukluklarında da tekrarlayan mantar enfeksiyonları olabilir. Düzenli olarak doktor takibinde kalın.
DOKUNAMIYORUM BİLE!
3 aydır nişanlıyım. Kendisinin tiki var. Dokunsam zıplıyor. Evlenince nasıl çocuk yapacağız?
NEDEN olmasın. Öncelikle sakin olmalısın. Çocuk sahibi olabilmek için eşlerin üreme sistemlerinin tam ve doğru çalışıyor olması lazım. Tabi ki temas olacak. Bunun için psikolog, cildiye ve iç hastalıkları uzmanı muayenesi gerekebilir. Şimdiden çalışmalara başla. Hayırlısı...
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri