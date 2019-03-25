Derdime derman arıyorum
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden, şikayetiniz de düzelmez.
Kalp damarlarını kontrol ettirin. Damar darlığı hem kalbinize hem de cinsel organınızın damarlarına zarar verir. İç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
KISIRLIĞA ÇAKŞIR OTU
2 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Şimdi köye yerleştik. Muhtar çakşır otunu önerdi. Faydası olur mu?
ÇAKŞIR otu, Akdeniz Bölgesi'nde bilinen bir bitkidir. Bilimsel olarak yapılan bazı çalışmalarda cinsel isteği ve aktiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir. Fazlası zararlı olabilir. Eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git.
Sonra işe yarayan tedavilere başla.
Nafiz Bey, eşimle cinsel ilişkimiz zayıflamaya başladı. Aşk hayatımızı yeniden nasıl harekete geçirebilirim. Bize uygun şeyler nelerdir?
CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşinizle sıkıntılarınızı paylaşın.
Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşmaya ve birlikte hareket etmeye bağlıdır.
İLİŞKİYİ ETKİLEMEZ
Hocam, 3 çocuğumuz oldu. Kocam tüp bağlatmayı teklif etti. Nedir bu tüp?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca çocuğun olma ihtimali çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde değişiklik yapmaz. İlişkiyi etkilemez. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.
Yaşım 72. Prostat ameliyatı oldum. Şimdi cinsel isteksizlik sorunu yaşıyorum. Ne yapmam gerekir?
AMELİYATIN yol açtığı durumlar açısından ameliyatı yapan üroloji uzmanıyla mutlaka görüşülmelidir.
Problemi tespit etmek için yapılması gereken ürolojik ölçümler önemlidir.
Çünkü her sebebin tedavisi farklıdır.
Ayrıca ameliyat sonrası iktidarsızlık ve sertleşme şikayetleri, yaşa bağlı testosteron hormon düzeyleri azalması da dahil olmak üzere hormonal sebepli olabilir. TSH, serbest testosteron, total testosteron, prolaktin, gibi testler gerekebilir.
Üç aydır çarpıntım vardı. Doktora gittim. "Guatr" dedi. İlaç yazdı. Sabah mı akşamı, aç mı tok mu bilemedim. Nasıl kullanayım?
GUATR ilacı diyerek hangi ilaç yazıldığını belirtmemişsin. Çok çalışırsa ayrı, az çalışırsa ayrı ilaç var. Çok çalışan için verilen ilacın, aç karına sabah içilmesi tavsiye edilir. Az çalışan için kan seviyesine ve hastaya göre tavsiye edilir. Bence doktorunu ara.
Kimse doğru cevabı veremez.
YANINA YAKLAŞTIRMIYOR
İki aylık evliyiz. Eşim adet döneminde çok ağrı çekti. Şimdi de yanına yaklaştırmıyor. İlişkiyle ilgisi var mıdır?
MENSTRUASYON süreci hormonlar ve bedenle ilgilidir.
Kaç gün sürdüğü, ne miktarda olduğu sabit değildir. Kişinin adet düzenindeki değişiklikleri kadın hastalıkları uzmanına danışması gerekir. Bu nedenle ilk önce kadın hastalıkları uzmanına muayene olmasını öneririm.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri