İlişkide tükeniyorum

Nafiz Hocam, eşimle cinsel ilişki sonrası hemen tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Acaba benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertiroid ve burun tıkanıklığı olanlar ilişkide çabuk yorulur.

MENOPOZA BROKOLİ

Yeni menopoza girdim. Teyzemde ve teyze kızımda meme kan-seri çıktı. Korkuyorum. Ne yapmalıyım?

KORKU, stres ve evham kanser riskini artırır. Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı kanser riskini arttırabilir.

Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih et. Balık; hücreleri yeniler, kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar ve lahana da kanser riskini azaltır.

51 yaşındayım. 14 senedir günde 2 paket sigara içiyorum. Dilim kahverengi oldu. Arkadaşlarım "Kanser olursun" diyorlar. Olur muyum?

DİL-DUDAK kanseri gelişmesinde sigara çok önemli bir nedendir. Maalesef dediği doğru. Erken tedbir almazsan önce iltihaplanmalar, sonra kanserleşmeler olabilir. Sigarayı bırak. Bol su iç. Diş fırçası ile günde en az iki kere yumuşak yumuşak dilini de fırçalayarak temizle. Bir su bardağı suya bir çay kaşığı karbonat karıştır. Ağız içini günde iki kere gargara yapıp tükürerek temizle.

YENİ EVLİYİM AMA...

57 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle ilişkide sertleşme sorunum var. Yani sıkıntılıyım. Neden oluyor?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza ve tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Cinselliğin eş ile yaşanmasına bu gibi sorunlar görülebilir. Yaşla artmaz. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

Şişman değilim. Ama çok kuruyemiş yiyorum. Bir hastalık olursa diye tedirginim. Siz ne dersiniz?

HER şeyin aşırısı zarardır. Tek yönlü veya tek tip beslenmeler bedeni aşındırır. Bir şeyi zehir yapan onun dozudur. Ayrıca günde 5-10 adet fındık, badem, fıstık ve ceviz gibi gıdaları tüketmek oldukça sağlıklıdır. Şeker hastalarının kuruyemiş tüketmesi kalp sağlıklarını da olumlu etkiler.

47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Çikolataya hasret kaldım. Çikolata yememi sağlayacak bir ilaç yok mu?

SENİN ilacın çoktan çıktı. Bu işin ilacı doğru bilgidir. Yani şeker hastaları öncelikle düzenli yemek listesi yapmalılar.

Diyetisyeninle konuşarak bazı öğünlerin arasında tatlı meyve yerine bir miktar bitter çikolata yenilebilir. Tadımlık yani belli bir miktarı aşmadan diyetisyenin müsaade ettiği oranda ye. Unutmadan çikolatayı hemen yutma. Uzun süre damağına yapışık kalsın. Damak doysun. Sonra tekrar yemek isteme.

PROSTAT KONTROLÜ ŞART

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostatta başka hangi şikâyetler olur?

HER erkekte prostat bezi vardır. Prostat, bir hastalık değil organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapma ihtiyacı, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, çok az idrar yapmak ve idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.



Uykuda nefesim duruyormuş. Uyku testi önerdiler. Yaptırayım mı?

UYKU Apnesi Sendromu dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almay gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak, alerji tedavisi, reflü-stres tedavisi yapmayı gerektirebilir.