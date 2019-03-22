Çok canım yanıyor
HEMEN kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, abseler enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), myomlar, yumurtalık kistleri, barsak ve mesane problemleri, rahim tersliği sebep olabilir. Bu yüzden bir an önce muayene ol. Tetkik, görüntüleme yaptır...
HAFTADA BEŞ KEZ OLUYOR
Beş aylık evliyim. Haftada beş kez ilişkimiz oluyor. Ama bazen menim sonradan geliyor. Korkmaya başladım. Neye baktırmalıyım?
CİNSEL ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz. Bununla beraber idrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıkları ve tedavilerinde, çeşitli prostat operasyonlarından sonra, testosteron hormon eksikliklerinde de bu şikayet gelişebilir. Sorun devam ederse üroloji uzmanına muayene ol.
37 yaşıma yeni girdim. Sahne sanatçısıyım. Kaşlarım kaşınıyor. Kaşıyınca da dökülüyor. Şampuanımı değiştirdim. başka ne yapmalıyım?
ALERJİN var mı? Baktır. Ayrıca özellikle çinko eksikliklerinde saç kaş dökülmeleri yaygındır. Kuruyemiş, istiridye, balık, et, karaciğer, ruşeymli ekmek, tahıllar, yumurta, peynir ve sütte yeterince çinko var. Mutlaka bunlardan tüket. Temizlik için kullandığın sabun, kozmetik ürünleri gibi ürünlere dikkat et.
Oğlum 39 yaşında. Kilo kaybı vardı. Terliyordu. Lenfoma hastalığı çıktı. Lenfoma hastalığı için nasıl bir beslenme önerirsiniz?
DOKTORUNUN özel tavsiyelerine uy. Altı öğün beslen. Üç ana öğün, üç ara öğün yap. Bu tüm bedenin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Bu da tedavide azami fayda sağlar.
Ayrıca enginar, ramazan hurması, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, bal ve kuruyemişler sofranda mutlaka olsun...
Aşçıyım. Hazımsızlığım oluyor. Gazım da var. İlaç yutamıyorum. Doğal önerileriniz var mı? Çok teşekkür ediyorum...
MUTLAKA muayene ol. Tembellik yapma.
İlaçlar lüzumlu olunca kullan. Biberiye çayı demle.
1 kişi için tarif şu: kapaklı bir kavanoz al. 1 su bardağı kaynamış sıcak su koy. 1 çay kaşığı biberiye yaprağı koy.
Kapağını kapat. 15 dakika bekle. kapağı aç. suyu süz. iç. Günde 2- 3kez , bir haftada 3-4 gün uygula.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri