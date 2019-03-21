İsteksizlik yaşıyorum
ÖNCE bitkiden başlayalım. Demir dikeni, deve çökerten ve çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarının artmasına yardımcı olduğu bilinir. Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir.
Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir.
Önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ve takip yaptır.
İLİŞKİYİ ENGELLER
28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?
EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli. Bulaşıcı mikrop varsa sen de muayene olmalısın.
Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.
Eşimle sık ilişkiye giremiyorum. Bu durum ikimizi de üzüyor. İlaç kullanmak istemiyoruz. Çaresinin doğal olmasını istiyoruz. İlişkide güçlenmemiz için ne yemememiz gerekir?
ÖNCELİKLE sakin olun. Her şeyden önce eşinize sevgi ve anlayış gösterin.
Cinsel ilişki isteğini arttırıcı birçok gıda tarif edilebilir. Sebzelerden ısırgan, pırasa, lahana ve soğan tüketin. Kuruyemişlerden mahlep, Antep fıstığı ve fındık sofradan eksik olmasın. Pazardan roka, maydanoz ve nane almadan eve girmeyin. Adaçayını da tarçınlı için. Sonra tekrar görüşelim.
HANIM ŞİKAYETÇİ
Tansiyon hastasıyım. Cinsel isteğim bitti. Hanım şikayetçi. Düzelir miyim?
NEDEN olmasın. Umut biterse her şey biter. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git.
Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği ve sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir.
İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı öğrenip tedbir alınır.
28 yaşındayım. Kiloluyum. Sınav stresi yaşadıktan sonra öksürük şikâyetlerim başladı. Yatıyorum kalkıyorum geçmiyor. Bu nedir?
POZİSYONA bağlı öksürükler genellikle reflüde olur. Ayrıca burun ve boğaz bölgesindeki et benleri de bu tip şikayetlere neden olabilir. Mutlaka üst gis endoskopisi, kulak burun boğaz uzmanı muayenesi yaptırmalısın.
Annem grip oldu. Benim grip ilacımı içmiş şimdi de tansiyonu yükseldi. İlaçtan mıdır yoksa gripten mi?
HER iki ihtimal de mümkün. Grip ilacını kes. Grip, İnfluenza Virüsü ile olur. Daha sık parainfluenza virüs hastalıkları olur. Bu hastalıkta çıkan şikayetleri azaltan ilaçlar var. Ancak içlerinde tansiyon yükselmesine neden olabilen ek ilaçlar olabilir. Yeterince su içsin. Dinlensin. Mevsim sebze, meyvelerini yedirin. Taze zerdeçal çayı içirin. Tansiyonu 16/10'u geçerse mutlaka acil servise götür.
ÇOCUK İSTİYORUZ
Biz beş kardeşiz. Abimin kardeşlerimin hepsinin çocuğu oldu. Ben bir senelik evliyim ancak çocuğum hala olmadı. Niye?
ZOR soru. Her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali, kendilerine özel olarak değişir. Hem sizler farklısınız hem de eşleriniz. Herkes sağlıklı olsa bile her cinsel ilişkinin gebelikle ve sağlıklı doğumla sonuçlanma ihtimali yok. Korunmasız bir yıl gebelik gerçekleşmediyse mutlaka iç hastalıkları, üroloji ve kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.
Hocam, babamın KOAH'ı var. Zatürre aşısı varmış. Olsun mu?
EVET, olsun. KOAH hastalarının Pnömoni hastalığına yakalanma riski daha yüksektir. Bu aşının en az beş yıl koruyuculuğu olduğu bilinir. Takip eden iç hastalıkları ya da göğüs hastalıkları uzmanı aşısını yapsın. Takibine alsın.
Ozon tedavisi de yaptırmasını öneririm.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri