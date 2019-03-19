Gurur meselesi yapma

16 aydır eşimle korunmuyoruz. Hala çocuğumuz olmadı. Biri soracak diye utanıyorum. Doktor, eşime normal dedi. Sorun ben de mi?

HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Üroloji uzmanına gitmen gerek. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.

Kontrol şart. Gurur meselesi yapma.



DOKTORA GİTMELİSİN



25 yaşındayım. Cinsel organımda siğile benzer şeyler çıktı. Adetlerimde sıkıntı yok. Kanser olur muyum?

PANİK ve korku hastalıkların temelidir.

Korkular, bağışıklığımızı bozar. Sonra da hasta oluruz. Önce hastalığının tanısının konması lazım. Kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırırsın.



Yaşım 62. Yüzümde biraz kırışıklıklar var. Gençleşmek için neler yapmalıyım? Ne önerirsiniz?

Doğal beslenin. Cildinizin temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile cildi yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır.

Sigara ve alkolden uzak durmak, cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır. Bununla birlikte uzun süre güneşte kalmak da cildi aşındıran bir durumdur.



​HANIMA BAKAMIYORUM



Cinsel hayatım sıkıntılı. Yanmam var. Hanımın yüzüne bakamaz oldum! Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir. Başvuran hastalarımıza bu durumda tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz.

Aynı şikayetle idrar kesesi, böbrek yolları ve prostat da iltihaplanmış olabilir. Doktordan utanmak olmaz.



5 senedir şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Perhiz de yapıyorum. Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Siz önerir misiniz?

ÖNERİRİM. Ozon tedavisi beden hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Şeker hastalığında öncelikle pankreas hücreleri bozulur. Ozon tedavisi hücrelerin çalışmasını normalleştirir.

Bize başvuran tüm şeker hastalarına tavsiye ederim. Yaptır...



Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Başka hastalığım yok. Ne yapayım? Ne önerirsiniz?

UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar.

Kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi bir artış olur. Yani uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabilirsin.

Manyetik alan tedavisini öneririm.



​İSTEĞİM AZALDI



İlişki isteğim azaldı. Doktor spor yap dedi ama isteğim hala yok. Neden?

SPOR bedendeki kas miktarını arttırır. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. İlişki öncesi hafif tokluk ve sakinlik önerilir.



Boğazım ağrıdı, ateşim çıktı. Doktor, "Tiroit bezin iltihaplanmış" dedi. Bir ay ilaç kullandım, iyileşemedim. Nedendir?

MUHTEMELEN tiroit dediğimiz bir hastalığa yakalanmışsın. Tiroit bezi mikroplu veya mikropsuz olarak iltihaplanır. İyileşmesi 3-6 ayı bulabilir. Belli aralıklarla TSH, FT+, Anti tpo, Anti TG, Haemogram, CRP gibi testleri yaptırılmalıdır. Tahlil sonuçlarına göre ilaç tedavileri yeniden düzenlenebilir. Panik yok. Düzenli takip ve kontrol var.