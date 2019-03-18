Aklım evde kalıyor
ANLATTIKLARIN hastalık değil.
Yeni evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. Erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.
Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.
YÜZÜME BAKMIYOR
Beyim yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye mi acaba?
STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni, cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Eşinin düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres ve sıkıntı yaparsa istek de gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal ve şekerli gıda vermeyin.
Parmağını bile kaldıramaz hale gelir.
İSTEĞİM AZALIR MI?
Şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı? Şimdi şekerlileri yiyip duruyorum da onun için sordum...
ŞEKER hastalarının kan şekeri seviyesi yüksek giderse uzun vadede damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da cinsel yaşamını olumsuz etkiler. O yüzden şekerli gıdaları tüketmekten vazgeç.
Babam kalp hastası. Kalp ritmi için yeni ilaca başladılar. Ama şimdi de iştahı kesildi. Sürekli midesi bulanıyor. Aile doktoruna mı götürsem?
HAYIR. Hemen kalp doktoruna götür.
Ritim için başlanan digoksin dediğimiz ilacı kullanıyorsa dozu fazla gelmiş olabilir.
Ayrıca ritim ilaçları kalp hızını çok yavaşlatırsa da aynı şikayetler olabilir.
Annemde böbrek yetmezliği varmış. Ama diyalize girmesini önermediler. İlerde diyalize girer mi?
TEDBİR alınmazsa ve tedavi verilmezse ilerleyici olabilir. Diyaliz tedavisine de ihtiyaç duyabilir.
Potasyum yüksek giderse, akciğer ödemi olursa, kalp zarında üresi yüksek sıvı birikirse, kendiliğinden kanamalar olursa, üre yüksekliğine bağlı beyin çalışma bozukluğu olursa ve bizim metabolik asidoz dediğimiz durum ortaya çıkarsa diyaliz tedavisi yapılabilir.
PROSTATA YEŞİL ÇAY
Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketsin?
TEDBİRE devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epigallokateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda, bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu belirlendi. Günde en fazla iki bardak içilebilir.
31 yaşında bir bayanım. Sol mememde bir ay önce şişlik oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?
PANİK yapma. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki ve elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri, ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir.
50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında ise önerilmemektedir. Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa, yaşının da gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir. Doktorunun dediğini yap.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri