İlişkide başarısızım

41 yaşındayım. Son 1 yıldır hanımla ilişkide sıkıntılıyım. Erken boşalma sorunum var. İlaç kullandım alerji yaptı. Başka çaresi yok mu?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan.

Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak, yani önüne bak. Geleceğe odaklan. Eşinle sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak... Sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa sofrandan eksik olmasın.

BAŞ BAŞA KALIN

14 yıldır şeker hastasıyım. Eşimin ailesiyle yaşıyoruz. Bir yıldır bizde tık yok. Ne yapalım?

ŞEKER hastalığı, uzun vadede iktidarsızlık ve erken boşanma gibi sorunlarına yol açabilir. İç hastalıkları uzmanına başvur.

Ayrıca kaygı, stres, tedirginlik ve mekan uygunsuzluğu da erektil disfonksiyon, yani ereksiyon problemine neden olabilir. Sosyal olarak kalabalık, huzursuz edici bir faktör olarak kabul edilir. Bu konuda eşinle baş başa verip çözümler üretmelisiniz.

Eşim öğretmen, yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2.5 haftalık. Ama eşimin sütü az geliyor. Ne yedirsem ne içirsem? Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü arttırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz.

Anne her iki memesini her defasında 10-20 dakika emzirsin. Günde 12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın.

3 gün içinde süt artmadıysa anne her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın. Hurma da yiyebilir.



61 yaşındayım. Prostatım büyümüş. 2 yıl önce kum dökmüştüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi tanısı için idrar tahlili, kan tahlili ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Birçok hasta şikayetlerini ihmal ettiği için hastalığı ilerler. Üroloji uzmanı muayenesi şart.

MENOPOZDAYIM!

53 yaşındayım. 3 yıldır adet görmüyorum. Ara ara ateş basıyor. Menopoz, cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.

Menopoz bir dönem değil, sadece görülen son adet kanamasının adıdır.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Menopozda, kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu durum cinsel ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır. Cinsel ilişkide ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri çözer.

65 yaşındayım. 17 senedir şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama üç aydır bağırsak şikayetlerim sürüyor. Bir de zayıfladım. Sizce ne olabilir?

DOĞRUSU muayene ve tahliller olmadan net bir şey söylemek kolay değil. Ancak ağız kokusu, kilo kaybı ve reflü şikayetleri ile şeker hastalığı bulunanlarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. Midenin kasılıp gevşemesini sağlayan vagus siniri zarar gördüğünde mide bir çeşit felç olur.

Mutlaka iç hastalıkları uzmanına başvur. İlaç tedavisinde sabırlı olmalısın.



38 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşim 37 yaşında. Beraber birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım oluyor. Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında ve cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında bu durum görülebilir.

Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.