Çocuk istiyoruz ama...
HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Üroloji uzmanına muayene olmanda fayda var. Önce hastalığı tespit edelim. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları ve stres, bu sorunlara neden olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.
61 yaşındayım. İdrar tahlilimde kan çıktı, prostat büyümüş dediler. 2 yıl önce de kum dökmüştüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Kuruntulara kapılmak yerine üroloji uzmanına muayene olman daha doğru.
İSTEĞİM KALMADI
2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Artık eşimle ilişkiye girme isteğim neredeyse kalmadı. Nedendir?
SIK sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. Cinsel ilişkiye girme isteği, özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir.
Gebelik ve anneliğe ait sorumluluk, yorgunluk ve stres, cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşiniz de yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Bu da durumu daha da çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin.
Bugünün işini yarına bırakmayın.
Nafiz Hocam, 6 aydır kilo vermeye çalışıyorum. "Yağlı salata yiyin" diyorlar. Yağ kilo yapmaz mı?
TIPTA değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biride "Bir maddeye zehir etkisi katan, kullanım miktarıdır." Zeytinyağı ve kanola yağını günde üç yemek kaşığını geçmeyecek kadar tüketirsen faydası var zararı yok.
Sadece sebzede yesen fark etmez. Yani hareket etmezsen kilo veremezsin.
ERKEKLİK BİTER Mİ?
38 yaşındayım. Yeni evliyim. Eşim 37 yaşında. ilişkide erken boşalma sorunum var. Erkekliğim mi bitti?
ERKEN boşalma şikayeti, günümüz erkeğinin ortak sorunudur. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.
Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında bu durum sık görülür. Yaşla artmaz.
Psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.
49 yaşındayım. Bir süredir panik atak hastasıyım. Tuza karşı panik yapmaya başladım. Hipertansiyondan korkuyorum. Ne yapmalıyım?
BİR kere takıntı olmasının nedeni önemli. Yani hipertansiyona bağlı olarak ölüm, felç ve kalp krizi geçiren yakınlarınız olduysa, kendinizi bu fikri düşünmekten alıkoyamayabilirsiniz.
Tuzlu yemeklerle hipertansiyon olmaktan korkuyorsan, tuzsuz yersin olur biter. Gerilim yapma. Hayatın tadını çıkar.
BAŞARISIZIM
Yaşım 27. İlişkide başarısızım. Doktor depresyon ilacı verdi. Benim sıkıntım ne?
HEYECANLI, panik, kaygılı bedenlerde bu şikayetler olabilir.
Kendine güvensizlik korku yaratır. Aldığın depresyon ilacının etkileri uzun sürede fark edilir.
Bu ilaç senin kendini değiştirmen için bir zaman kazandırır.
Doktor Bey, babam tansiyon hastası. İdrar söktürücü verdiler. Nelere dikkat edelim?
İDRAR söktürücüler kas krampları, güçsüzlük, iştah kaybı ve mide bulantısı elektrolit dengesizliğinin yan etkileri yapabilir.
Bu şikayetler başlarsa doktoruna anlat. Tahlil yapmaları gerekir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri