Acele işe şeytan karışır
ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası, ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir.
Ayrıca ilk bir buçuk ay dik oturma, ilk iki ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme. Unutma sabreden derviş muradına ermiş...
22 yaşındayım. Göğüslerimi beğenmiyorum. Silikon taktırmak istemiyorum. Başka yöntem var mı?
ÖZELLİKLE östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
HEYECANLANIYORUM
Eşimle görücü usulü evlendik. Kendisi çok hassas. Ben ilişkide çok heyecanlanıyorum. Zarar vermekten korkuyorum. Çocuk nasıl yapacağız?
CİNSELLİK içgüdüseldir. Nezaket ve sosyal yaşam ritüelidir. Dikkatli davranmak başka bir şeydir. Ama sizde olduğu gibi iyi niyetli davranırken doğallık kaybolabiliyor. Eşinle bu konuyu paylaşabilirsin. Psikologlardan evlilik, cinsel ilişki için aile görüşmesi desteği ile bu sorunu aşabilirsiniz.
Herkes bana şişmansın diyor. 101 kiloyum. 182 santim boyundayım. İştahım yerinde. Şişmanım ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?
BEDEN Kitle İndeksi denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre Beden Kitle İndeksi'n 30.5... Yani obezsin. Zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.
İlişkiden kaçıyor. Son 3 aydır eşim ilişkiden kaçıyor. Sorunca da ağrıdı diyor. Doktora gitmeye ikna olmuyor. Ne yapalım?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden kaynaklanabilir. Psikolog görüşü alınmalıdır.
Bakıyorum da herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür.
Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.
Ergenlik döneminde görülebilir.
Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
BALIK GÜÇ VERİR
55 yaşındayım. Doktor "Kemik erimesi olibilir, yediklerine dikkat et" dedi. Nasıl beslensem?
KEÇİBOYNUZU ye. Süt ve sütlü ürünleri mutlaka tüket. Hayvansal ve bitkisel gıdaları dengeli tüket. Doymuş yağ oranı yüksek olan kırmızı et yerine beyaz et ve balığı haftada 2 kez tüket. Tuzu azalt. Günde en az 8-10 bardak su iç. D vitamini tahlili yaptır.
Bizim köyde yalancı safran yetişir. Kalbi koruyormuş. Doğru mu?
DOĞRU. Yalancı safran diye diye bilinen şey, aspir bitkisidir. Aspirin kolesterolü düşürdüğü, kalp sağlığına iyi geldiği biliniyor. Günde dört kez yemekten yarım saat önce aç karnına için.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hanım bana yanaşmıyor 11 Mart 2019, Pazartesi Nafiz Bey, hanım bana hiç yanaşmıyor. Şişmanladı bir de, ne zaman dokunsam ağlıyor. Neden böyle oldu? Ben ne yapabilirim?...
- İsteğim yok 10 Mart 2019, Pazar 39 yaşında bir bayanım. 5 aydır cinsel isteğim yok. Doktorum, erkek hormonu testi istedi. Neden? MUHTEMELEN testosteron...
- Aşkta bunalım yaşıyorum 09 Mart 2019, Cumartesi Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Nasıl düzelirim? DURUMUN tam açık...
- Erken oluyor! 08 Mart 2019, Cuma 11 aydır evliyim. Başından beri bende erken boşalma oluyor. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. 'Kudret narı ye' dediler....
- Anlayış gösterin 07 Mart 2019, Perşembe 3 yıldır evliyiz. Başta cinsel hayatımız iyiydi. Şimdi ise ayda 1-2 kez anca... Neden böyle oldu bilmiyorum. Erkekliğim...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri