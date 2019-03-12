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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 12 Mart 2019, Salı

Acele işe şeytan karışır

64 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Bir süredir eşime yaklaşamadım. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?
ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası, ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir.
Ayrıca ilk bir buçuk ay dik oturma, ilk iki ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme. Unutma sabreden derviş muradına ermiş...

22 yaşındayım. Göğüslerimi beğenmiyorum. Silikon taktırmak istemiyorum. Başka yöntem var mı?
ÖZELLİKLE östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları görülür. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.

​HEYECANLANIYORUM

Eşimle görücü usulü evlendik. Kendisi çok hassas. Ben ilişkide çok heyecanlanıyorum. Zarar vermekten korkuyorum. Çocuk nasıl yapacağız?
CİNSELLİK içgüdüseldir. Nezaket ve sosyal yaşam ritüelidir. Dikkatli davranmak başka bir şeydir. Ama sizde olduğu gibi iyi niyetli davranırken doğallık kaybolabiliyor. Eşinle bu konuyu paylaşabilirsin. Psikologlardan evlilik, cinsel ilişki için aile görüşmesi desteği ile bu sorunu aşabilirsiniz.


Herkes bana şişmansın diyor. 101 kiloyum. 182 santim boyundayım. İştahım yerinde. Şişmanım ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?
BEDEN Kitle İndeksi denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre Beden Kitle İndeksi'n 30.5... Yani obezsin. Zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.

İlişkiden kaçıyor. Son 3 aydır eşim ilişkiden kaçıyor. Sorunca da ağrıdı diyor. Doktora gitmeye ikna olmuyor. Ne yapalım?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden kaynaklanabilir. Psikolog görüşü alınmalıdır.


Bakıyorum da herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür.
Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.
Ergenlik döneminde görülebilir.
Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.

​BALIK GÜÇ VERİR

55 yaşındayım. Doktor "Kemik erimesi olibilir, yediklerine dikkat et" dedi. Nasıl beslensem?
KEÇİBOYNUZU ye. Süt ve sütlü ürünleri mutlaka tüket. Hayvansal ve bitkisel gıdaları dengeli tüket. Doymuş yağ oranı yüksek olan kırmızı et yerine beyaz et ve balığı haftada 2 kez tüket. Tuzu azalt. Günde en az 8-10 bardak su iç. D vitamini tahlili yaptır.

Bizim köyde yalancı safran yetişir. Kalbi koruyormuş. Doğru mu?
DOĞRU. Yalancı safran diye diye bilinen şey, aspir bitkisidir. Aspirin kolesterolü düşürdüğü, kalp sağlığına iyi geldiği biliniyor. Günde dört kez yemekten yarım saat önce aç karnına için.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Acele işe şeytan karışır
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