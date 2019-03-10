İsteğim yok
MUHTEMELEN testosteron hormonu tahlili istemiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu olan östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması, kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.
Hipotroidi ve kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanı takibinde kalın.
Babam prostat kanseri oldu. Çok tuzlu sever. Hoca "Tuz yemeseydin keşke" dedi. Tuz kanser yapar mı?
TUZ, tek başına kanser yapmaz. Turşu ve salamuralarda kullanılan tuz, mide asidi ile bir araya geldiğinde güçlü kanser yapıcı maddelere dönüşür. Olumsuz şartlarda saklanan ve bayatlayan gıdalarda oluşan bakteri ve küf mantarları bu kanser yapıcıları oluşturabilir. Ancak tuzun, prostat kanseri yaptığı söylenemez.
55 yaşındayım, cihaz artık çalışmıyor. Cinsel isteğim yok. "Ozon tedavisi iyi gelir" dediler. Yaptırayım mı?
OZON tedavisi, bugünden yarına 'Süpermen'e' çevirmez. Beden hücrelerini yenileyici özelliğe sahiptir.
Bedeni yeniler, aynı zamanda güçlendirir. Öncelikle isteksizliğinin nedenin bulmak lazım. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ozon tedavisi uygulamanda sakınca yok.
Uzun süre sonra faydası ortaya çıkar.
ELİNİ BİLE TUTAMIYORUM
10 günlük evliyiz. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. "Ben senin kocanım" dedim küstü. Bizimkiler de torun istiyor. Ne yapacağım?
Eşinin halini olgunlukla karşıla. Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al, küslük olmaz. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.
Yeni evliyiz. Büyük sıkıntıdayız. Ben prezervatif kullanıyorum. Geçen sabah bir baktım, kullandığım ürünün tarihi geçmiş. Ne yapalım?
SON kullanma tarihi geçen prezervatifi kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler, amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Sonra tabi ki bekleyin. Eşiniz adet tarihini takip edin.
Müjdeli haber alırsanız, "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri