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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 08 Mart 2019, Cuma

Erken oluyor!

11 aydır evliyim. Başından beri bende erken boşalma oluyor. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. 'Kudret narı ye' dediler. Siz ne önerirsiniz?
İLİŞKİ öncesi duygusal halin yani psikolojik durum da erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibiri, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin, ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

Askerden gelince anam-babam hemen nişanladılar. Ama benim derdim büyük. Cinsel organım küçük. Eşim bir şey söyler diye korkuyorum?
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.
Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak içinde cinsel organının uzun olması gerekmez.

Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor...
TAHLİLLERİNİN ne olduğunu yazmamışsın. Şişmenin birçok sebebi var. Alerjik testler, idrar tahlili, troid çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir.

21 yaşında bir kadınım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.
ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme.
Psikologtan destek al. Paniklik bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.

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