Anlayış gösterin

3 yıldır evliyiz. Başta cinsel hayatımız iyiydi. Şimdi ise ayda 1-2 kez anca... Neden böyle oldu bilmiyorum. Erkekliğim mi azaldı?

YORGUNLUK, cinsel isteksizlik sebeplerinin başında gelir. İyi uyuyun. Anlattıklarına bakılırsa beden sorunlarından ziyade sosyal yaşam sorunları bu halinize sebep olmuş gibi duruyor. Eşinizle birbirinize anlayış gösterin.



45 yaşındayım. Şeker hastasıyım. 3 aydır cinsel hayatım sıkıntılı. Şeker, cinselliği etkiler mi?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi ilaçlardan, gereksiz kafaya taktığın gelecek kaygısından hatta şeker hastalığının dışında bir nedenden olabilir.

Kan şekeri uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde bu tarz sorunlar yaratabilir.

Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil.

Üroloji uzmanına muayene ol.



EŞİM ÇOK HUYSUZ!



Evleneli 7 ay oldu. İlişkide sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Eşim de huzursuzlanmaya başladı. Hangi doktora gideyim?



CİNSEL tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma erektil disfonksiyon diyoruz. Tanı tamam da, tedavi için ortalama 3 aylık bir takip gerekiyor. Erkeklerde sık görülür. Ayrıca diyabet, kalp, psikiyatrik ve hormon hastalıklarında daha sık ortaya çıkar. İlaçla, psikoterapiyle veya bazı müdahale ve enjeksiyonlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Üroloji uzmanına git.



Eşim çok şişman. İlişkimiz tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Sonra horluyor. Boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şekeri düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bugünkü haline göre düzelir.



​KISIRLIK RİSKİ VAR



Hocam bir aydır evliyiz. Balayında hastalandık. Eşim boşalınca cinsel organımda kızarma ve yanma oldu. Doktor alerji dedi. Neden böyle oldu?

EVET olabilir. Eşinizin spermlerine karşı alerjiniz olmuş olabilir. Bu durumda vajina bölgenizde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişme olabilir.

Ayrıca ciltte döküntü, nefes alamama ve tansiyon düşmesi gibi ciddi reaksiyonlar bile ortaya çıkabilir. Ağrılı idrar hissi de sperm alerjisinin belirtileri arasındadır. Bence test yaptırın. Bu durum kısırlığa bile neden olabilir.



25 yaşındayım. Cinsel ilişkiye girmekte zorlanıyorum. Kendim mastürbasyon yaparken sıkıntı yoktu. Neden böyle oldu?

ANLATTIKLARINA göre kendi kendine uygulamalarda sorun yok. Cinsel ilişki yalnız olmadığın bir durumdur.

Yani başkalarının yanında ruh haliniz değişebilir. Psikolojik desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Mutlaka uzman başvurusu yap. Ayrıca sık mastürbasyon yapmak, cinsel ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler. Her şeyin aşırısı zarardır.



Kiloluyum. "Şişmanlarda şeker hastalığı daha fazla olur" dediler. Endişelendim. Zayıflasam bile hasta olur muyum?

GLİKOZ, bedenin enerji kaynağıdır. Şişmanlarda bu risk daha fazladır. Zayıflarsan şeker hastası olma riskin azalır. Ağzının tadı kaçmasın diye zayıflamalısın.