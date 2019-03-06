Dikkatim dağılıyor

Eşim tam ilişki sırasında gaz çıkarıyor. Bu durum beni rahatsız ediyor ve dikkatimi dağıtıyor. Erken boşalıyorum. Ne ilaç kullanmalıyım?

CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeniyle erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumun olabileceğini kabullenin.

Bunun için hemen ilaç kullanmayın.



Doktor Bey, sıkıntılıyım. Eşimle ilişkiye girmeden önce ilaç aldım. Ancak sertleşmem uzun sürdü. Çok utandım. Neden böyle oldu ki?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı ve cinsel ilişki yokken cinsel organ sertleşir. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Hemen üroloji uzmanı muayenesine başla. Ayrıca sertleşme için kullandığın ilacı seni takip eden doktorla da konuş.



BEL SOĞUKLUĞU OLABİLİR



Doktor Bey, 1 haftadır cinsel organımın ucundan sarı sarı akıntı geliyor. İdrarımda yanma oluyor. Bu hastalık bulaşıcı mı? Ne olabilir?

ANLATTIKLARIN, bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Rahim ağzı, rahim, tüpler ve idrar yolları gibi sıcak ve nemli bölgelerde kolayca çoğalabilmektedir. Hemen üroloji uzmanına muayene ol. Testler yapılsın. Mutlaka tedaviye başlansın. İyi olana kadar ilişkiye girmeyin.



23 yaşında bir bayanım. 4 aydır sık idrara çıkıyorum. Aynı sorunu yaşayan arkadaşıma 'Sistit' demişler. Ben de mi sistit oldum acaba?

HAYIR. Sık idrara çıkma sistit şikâyetlerinden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği ve geceleri sık idrara kalkma vardır.

Bazen sızı, idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır.

Karında hassasiyet ve küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.



​GÜÇLENEYİM İSTİYORUM



Ben hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viagra da kullanıyorum. Bunlar benim tansiyonumu nasıl etkiler?

KAFANA göre ilaç kullanma. Hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlarda aşırı tansiyon düşüklüğü riski vardır. Senin performansın senin için gerekli olandır. Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün. Performans kaygısının azalması bile performansı arttırır.

26 haftalık gebeyim. Şeker yükleme testinde, şekerim yüksek çıktı. Ne yapabilirim?

DOKTORLARININ dediği zamanda şeker yükleme testini yaptırmışsın. Ancak insülin tedavisinden korkmuşsun.

Sakın korkma. Yoksa sen de bebeğin de zarar görebilir. Korku ve sorularını doktorunla paylaş.

Düzenli olarak diyet uzmanın tarafından verilen listeyi uygula. Hareket et, egzersiz yap. Hareketsiz gebenin şekeri zor düşer.



66 yaşındayım. Doktor "Prostat büyümüş" dedi. Önceden de kum döküyordum. İlgisi var mı?

HAYIR. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji muayenesi gerekir.

Doğru üroloji uzman muayenesine.