İlişkide sorunluyuz
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade, iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir.
Kadın cinsel organının girişindeki kasların, kişinin isteği dışında kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.
43 yaşında bir bayanım. Hıçkırığım bir türlü geçmiyor. 5 ay oldu böyleyim. Korkmaya başladım. Kanser falan olmasın? Ne yapayım?
BENCE bekleme. Daha fazla beklersen, iş işten geçebilir. Hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın, istem dışı kasılmasını takiben ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla oluşan bir durumdur. Dakikada 10-30 kez tekrarlayabilir. Akciğer hastalıkları, kalp krizi, kanser, pankreas hastalıkları ve hatta bağırsak düğümlenmesi bile hıçkırık şikayeti ile başlayabilir.
Şimdi doğru iç hastalıkları uzmanına muayene olmaya. Vakit kaybetme...
EŞİNE ANLAYIŞ GÖSTER
23 yaşındayım 3.5 aylık evliyim. Evlenirken aileler arasında sıkıntılar oldu. Şimdi eşim ilişkide hep acıdı diyor. Bana ceza mı kesiyor?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi hoşnutsuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olunması gerekir. İhmal etmeyin. Yine de eşinin gönlünü al.
Kız evi naz evi. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
19 yaşındayım. 2 yıldır fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. 'Beraber içilmez' dedi. Neden?
ECZACINIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikayetlerinde hemen alınıp içilmeye başlanan bu ilaçlar, demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla, demir ilacını beraber alırsan faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikayeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
ONUR MESELESİ YAPMA
2 yıldır evli olmamıza rağmen çocuğumuz hiç olmuyor. Dört kardeşimin de çocuğu var bir benim yok! Son gittiğimiz doktor benden meni istedi. Sorun bende mi yani?
BU konuyu onur meselesi gibi anlama. Çünkü eşlerin ikisi de sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var.
Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik semen, sperm ve meni sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.
54 yaşındayım. 3 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olacak bitkisel bir karışım var mıdır?
BİTKİSEL karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar, kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene ve ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.
Tuvaleti ertelemeyin. Bol su için.
Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.
62 yaşındayım. Tansiyon ilacı yüzünden sürekli tuvaletteyim. Herkes prostat oldum sanıyor. Başka bir ilaç içeyim mi? Ne yapayım?
HER ilacın yan etkisi olabilir. Prostat ile ilgili hastalığını doktoruna anlat.
Alfa bloker denilen ilaç grubu, şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri