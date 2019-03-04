İstek duymuyorum
Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu aklımıza gelmez. Bununla beraber kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında rol oynar. Yani bu şikayetlerin varsa önce testosteron ölçümü yaptırman doğru olur.
Nafiz Bey, 24 yaşındayım. Demir eksikliğim varmış, doktor ilaç verdi. Son kontrolde her şey normal dedi. Ama komşular hala "Kansızsındır" diyor. Nasıl kurtulurum bundan?
ÜZÜLME, sıkılma. Buna alış. Hepimiz hekimiz, hakimiz ve hakemiz. Anlatmayı seviyoruz. Ama bunu öğrenmeden yapıyoruz. Doktorun dediğini dinle.
Tıbbi olarak kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve bu hücrelerin içerdiği hemoglobin düzeyinin normal seviyenin altına düşmesidir.
Hafif, orta veya şiddetli derecede olabilir. Muayene bulguları fikir verir.
Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenler ile böbrek, diyabet, kanser ve iltihaplı bağırsak hastalığı olanlar risk altındadır. Bazı insanlar açık tenlidir. Kansız gibi görünebilirler.
Komşu muayenesini de kafaya takma.
AVOKADO GÜÇLENDİRİR
1 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. "Erkek adam böyle mi olur" dedirtmem. Bunun için önerdiğiniz besinler nelerdir?
ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir.
Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir. İçerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etkisi yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini size danışmak istedim. Siz ne dersiniz?
BU ameliyatta kanama, Recurrent laryngeal sinir" yaralanması ve Paratroid bezlerinin hasarı söz konusu olabilir.
Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi olmuş ve ilerlemiş tümörü bulunanlarda veya daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde sık görülür.
Ayrıca tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den az olmalıdır.
Operasyonu yapacak cerrahınla görüş, ondan gerekli bilgileri al.
27 yaşında bir bayanım. Boyum 172 santim, kilom ise 94. "Obezsin" diyorlar. Kilolu muyum? Nasıl beslenmeliyim?
BU özelliklerinizle beden kitle endeksi dediğimiz ölçünüz 31, yani obezsiniz. Şişmanlık düzenli takiple, 'düzene' girebilen bir hastalıktır. Bilmem ne diyetleriyle günübirlik tedaviler, sadece düzensiz bir beden yaratır. Önce bir iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir. Gerek hormonlar, gerek insülin ve glikoz düzenin, gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek, egzersiz ve stres kontrol yöntemleri planlamalıyız. Sonra kalıcı olarak kilo verdirebiliriz.
NANE MUTLU EDER...
Menopozdayım. Eşimle ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal gıdalardan oluşan bir tarif verir misiniz?
Menopozdaki beslenme hem kemik sağlığını hem de aşk hayatını korur. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyada bolca kalsiyum bulunur. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir.
Menopoz sonrası kadınlar, günde 3-4 porsiyon süt tüketmelidir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri