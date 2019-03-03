75’inde cinsellik

75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Menim de gelmiyor. Ne kullansam ne yapsam iyi gelir?

ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, Testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı ve CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Hatta gerekirse ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen ve iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Damar sertliği artar. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur ve onur vesilesi yapma.



​HALA ÇOCUK YOK



Oğlum üç aylık evli. Hala çocuk yok. Yakınlar güçlenir diye bir sürü yemek öneriyor. Faydası olur mu?

SİZİN çocuk evlenip, aile kurmuş.

Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda mutlaka verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait kesin fayda sağlayıcı oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Bu nedenle oğlun bir gün bu konularda sizden yardım isterse üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olması için destek ver yeter.



​HEP İSTEKSİZİM



Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktor, "Spor yap düzelir" dedi. Maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Neden?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün.

Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal ve sakinlik tavsiye edilir.



SORUNUM ERKEN BOŞALMA



Nafiz Bey, sorunum çok büyük. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve psikiyatrist değerlendirmesi al. Geciktirici kremler ve bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle bu konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk ve uygun mekan ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.



Kızım ülserden 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başlamış. Şimdi de elleri titriyor. Doktora tekrar götürsek mi?

AMELİYAT sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli.

Mide ameliyatlarından sonra, B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.



STRESTEN ELLERİM ŞİŞTİ



Nafiz Bey, 26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim.

Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda ve bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bir bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa mutlaka yaptır.



Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama kan görünce ve iğne vurulunca bayılıyorum. Kandan başka yolu yok mu?

OZON tedavisinde tüm bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri rektal yolla yapılan fitil uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir.

Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok.