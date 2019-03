Eşim korkuyor

Yeni evliyiz. Eşim ilişkiye başlarken kasılıyor. 3 aydır bu haldeyiz. Utanıyor sanırım anlamadım. Hangi doktora gitmeliyiz sizce?

Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Cinsel ilişki ile ilgili bilgi almalı. Sorun bedensel, ruhsal ve sosyal, yani kültürüne bağlı olabilir. Bu nedenle kadın hastalıkları uzmanı muayenesi normal derse psikiyatrist ve psikolog değerlendirmesi gerekebilir. Cinsel ilişkiye başlama şartlarını ve uygulama şekillerini de doktorunuzla paylaşın. Bunlarda gerçek sorunun ne olduğunu bulmanızda faydalı olur. Vaginismus dediğimiz bir durum en sık bu şikayetle doktora başvurur.



55'imden sonra tansiyonum çıktı. Doktor ilaç verdi. Üzüm suyuyla içsem bir şey olur mu?

Olur. yapılan çalışmalara göre greyfurt, karadut, beyaz üzüm suyu, nar suyu ve böğürtlen suyu ile ilaç içilmesini önermiyoruz. Tadı tabii ki keyifli olmayabilir. Ama bir an sonra geçiyor.



​MENOPOZA GİRDİM

Nafiz Bey, ben 54 yaşındayım. 19 yıldır sigara içiyorum. Daha yeni menopoza girdim. Kardeşim "Kemiklerin kolay kırılır" dedi. Doğru mu bu?

Kemik erimesi menopoz döneminde artar. Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar. Alkol ve sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttıran durumlardır. Sigara içmeden emekli olma vakti gelmiş. Hareket et, ağırlık kaldır ve D vitamin seviyesini ölçtür.



AŞK İÇİN ISIRGAN

Eşimle sık sık ilişkiye giremiyorum. Bu ikimizi de üzüyor. Birbirimizi seviyoruz ama nedenini çözemedik. İlaç kullanmayız. Ne yiyelim?

Cinsel ilişki isteğini arttırıcı birçok gıda tarif edilebilir. Sebzelerden ısırgan, pırasa, lahana ve soğan tüketin.

Kuruyemişlerden mahlep, Antep fıstığı ve fındık eksik olmasın. Pazardan roka, maydanoz ve nane almadan eve girmeyin. Adaçayını da tarçınlı için. Sonra tekrar görüşelim.



​KISIRLIĞA NEDEN OLMAZ

Nişanlımın lupusmuş diye hastalığı varmış. Çocuğumuz olmaz diye çok korkuyor. Böyle bir şey var mı?

Lupus diye bahsettiğin hastalık yüksek ihtimalle "Sistemik Lupus Eritematozus" dediğimiz romatizmal hastalıktır. Bu hastalığın kendisi kısırlığa neden olmaz. Bundan yana korkmasın. Gebeliği söz konusu olursa sıkı ve yakın takip edilmesi gerekir.

Tüm doktorlar, hastanın SLE yani lupus hastası olduğunu bilmeli.



Hocam panikledim. Koltuk altı kıllarımı tıraş ettim. Sonra yara oldu. Ateşim de çıkıyor ne yapayım?

Hemen genel cerrahiye git.

Anlattıkların Hidrozadenit dediğimiz bir duruma uyuyor. Hemen değerlendirilmesi lazım. Antibiyotik kullanman gerekebilir. Hatta operatif müdahale gerekebilir. Gecikme, yara büyümeden tedavi edilsin.



Yurt dışında yemek yedim. Fenalaştım. Hastanede "Chinese restaurant syndrome" dediler. Lokanta Çin lokantası değildi. Bu nedir?

Çin Lokantası Sendromu bir tanıdır.

Mono Sodyum Glutamat (MSG), Çin lokantalarında, yemeklerde sık kullanılan bir maddedir.

Bu maddeye karşı oluşan reaksiyona verilen isim bu. Kalp ağrısı benzeri bir tablo oluşur.

Yediklerinizin içinde bu madde olmamasına dikkat edin.



Alerjilerim var. İlaç kullandım geçmedi. Ozon tedavisi iyi gelir diyorlar. Doğru mu?

Ozon tedavisi tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir tedavidir. Alerjik hastalarda Majör Oto Hemoterapi, Minör Hemoterapi ve Nasal Ozon gibi uygulamalar tedavi edici etkinlikleri nedeni ile kullanılırlar.

Her kişinin tedavisi kişiye özeldir.

Bedenlerin cevabı da öyle. Önce tedavi uygulamasını yapar sonra takip ederiz.