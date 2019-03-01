Yaklaşmaya korkuyorum
Ne demek o?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasının rahime gelmesi gerekli. Yumurtanın geldiği kanala tüp deniyor. Ameliyatla bu tüpler bağlanır. O zaman yumurta rahime gelemez. Erkeğin spermi rahime ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Gebelik ihtimali çok nadirdir.
Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur.
Çay çok içiyorum, 'Yeşil çay iç' dediler. Ne farkı var?
FARKI yok. Hepsi bildiğin çay.
Ancak yeşil çay bitkisinin ilk üç yaprağından yapılıyor. Hazırlanması farklı.
Bu şekilde sahip olduğu maddeler ve faydaları farklı. Şişmanlık, bağırsak düzensizliği, anti oksidan, kolesterol düzenleyici etkisi gibi etkileri var.
Günde en fazla 2 fincan içebilirsin.
OKEY OYNARKEN TANSİYONUM YÜKSELDİ
Arkadaşlarla okey oynarken tansiyonum yükseldi. Bir arkadaşım hap içirdi bayılmışım! Doktor, "Önüne gelen ilacı içme" dedi. Şimdi hangi doktora gitmem lazım?
BAZEN tansiyon yüksekliğinden, bazen damar tıkanıklığı-beyin kanaması gibi durumlardan, bazen de kullanılan ilaçların yan etkilerinden kişi bayılabilir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına git. Tahlillerden sonra Nöroloji veya Kardiyoloji Uzmanına gitmende gerekebilir. Şimdi tansiyonlarını ölç. Şikayet olduğunda ve şikayetsiz dönemde sakin dinlenmiş halde sabah akşam liste yap. 16/10 u geçerse dilaltı ilacı kullan. Yanında bulunsun.
Ona göre yeni bir ilaç önerelim.
Karın ağrısından sonra doktora gittim. Pankreas kisti dediler. Çok korkuyorum. Hastalığım kötüleşir mi?
PANKREAS kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez. Alkol kullanıyorsan kesinlikle bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir.
Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres, sıkıntı ve evham yaparsan işler iyice karışır. Daha çok basit kistler görürüz. Öncelikle ultrason ve gerekirse farklı görüntülemeler yaptırmalısın.
Gastroenteroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı bir arada değerlendirir.
Şişmanım. Kilo vermeye çalışıyorum. 'Şeker kullanma' dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?
OLMAZ. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç. İlaçla uğraşma. Kendine güven. Tembellik yapma.
Tansiyonum çok yüksek. İlaç alıyorum. Kilo verdim. Yine de 12/8 olmuyor. Maden suyu içiyorum. Zararı olur mu?
ÖZELLİKLE tuzlu beslenme, içinde tuz olan maden suyu gibi içeceklerden yoğun beslenmeyi önermiyoruz.
Yediğimiz gıdalarda, hazır ambalajlı gıdalarda fazlasıyla tuz var. Fazla tuzlu beslenmede tansiyon etkilenir. Sıvı artar. Damar sertliği ilerler. İlaç ayarlaması için doktorunla tekrar görüş. Tansiyon listesi tut.
İlaç etkisine göre tedavi yeniden düzenlenebilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri