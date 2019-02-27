Aşkta ‘gaz’ sorunu
CİNSEL ilişkide hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. İlişki sırasındaki bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişkinize yoğunlaşırsanız, bu durum düzelir. İlaç kullanma.
Ben 38, eşim 38 yaşında. İlişkide sertleşme sıkıntım var. Neden oluyor? Tedavi olayım mı?
ERKEN boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalma olabilir. Yaşla artmaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
2 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. 5 dakikada bitiyor her şey. Eşim de kızıyor üzülüyor. Ne yapmalıyım?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.
Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.
Uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
Nafiz Hocam, ozon cinsel isteği arttırabilir mi? Arttırırsa yaptırayım mı?
OZON, cinsel istek arttırıcı olarak önerilen bir tedavi değildir. Cinsel isteksizlik nedeni tespit edilmelidir.
Hormonlar, kan testleri, kan glikoz ayarlaması araştırılmalıdır. Sosyal ve psikolojik nedenler gözden geçirilmelidir.
Eşlerin birbirine karşı ilgileri değerlendirilmelidir.
Yaptırmanda sakınca yok.
Yaşım 24. 3 yıldır astımım var. Ara ara nefesim daralıyor. İlaçlarımı alıyorum, Başka ne yiyim?
VAR. Çörek otu, astım ve alerji hastalarında destekleyici ve düzeltici olarak kullanılmaktadır. Alerji azaltıcı, bronş kas gevşetici olarak etki eder.
Bu da astım ve alerji hastalıklarındaki şikayetleri azaltır. Yetişkinlerde günde 3 kez 1 tatlı kaşığı (5'er ml) alınabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri