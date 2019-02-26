Eşim memnun değil
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes ölçüp, hesap kesiyor.
Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşım 42. Cinsel organımda yanma var. Orgazm olamıyorum. Dereotu iyi gelir mi?
HEMEN doktora gitmen sana daha iyi gelir. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ile orgazm olamama nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür.
Bel fıtıkları bile bu şikayetlere neden olabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikâyetlerin önemli, gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
3 aydır stresim var. Saçım çok dökülüyor. Nişanlımla bozuğuz. Sabun değiştirdim hala devam ediyor. Tahlil yaptırayım mı?
STRES başımızın derdi. Saç dökülmelerinin nedenlerinden biri bu olabilir.
Ama önce doktor muayenesi şart. Cildiye uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ya da aile doktoruna muayene ol. Bize başvuran hastalarımızda TSH, tam kan sayımı, CRP, çinko düzeyi gibi tetkikler istiyoruz.
Ama her şey muayenede netleşir.
Yaşım 21. Demir hapı midemi ağrıtıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. "Olmaz" dedi. Neden?
KAFAMIZA göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz.
Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
Eşimin kardeşi zayıflıyor. Yastığı ıslak. Eşim "Gençlikte biz de öyleydik" dedi. Hastalık mı bu?
EVET olabilir. İştah olmasına rağmen zayıflayan kişiler mutlaka doktor muayenesinden geçmelidir. Kilo kaybı gece terlemesiyle birlikte olduğunda başta tüberküloz ve lenfoma olmak üzere birçok önemli hastalık ihtimali vardır.
Şeker hastaları da iştah yerindeyken kilo kaybeder, terler. Bence geç kalmayın.
Bu cevabımı eşime okutun Bağırsaklarımda ağır var. İlaçlar fayda etmedi. Bir kabız, bir ishal oluyorum. Ne yapayım?
SPASTIK kolit, huzursuz bağırsak hastalığı olabilirsin. En iyisi bir iç hastalıkları uzmanının takibinde kalmaktır. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin. Tuvaletin geldi mi erteleme.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri