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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 25 Şubat 2019, Pazartesi

Eşinle konuş...

2 yıldır erken boşalma sorunum var. Eşim de, ben de ilişkide çabuk yoruluyoruz. Hastalık mı bu?
Her şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.
Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir.
Eşinle sıkıntını paylaş.

Ben 62, eşim 53 yaşında. Eşim, ilişkide hep isteksiz. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?
Cinsel isteksizlik moralimizle ve kaygımızla ilgili bir durumdur. Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinsin tiroitlerinde meydana gelen rahatsızlıklar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu durumu eşinle konuşup atlatmaya çalışın.

25 yaşında bir bayanım. Yeni evlendim. Eşimle ilişkide ağrı ve korku hissediyorum. Neden?
Vajinismus dediğimiz bir hastalık bu. Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden kasılır. Bazı kadınlarda bedenin çeşitli bölgelerinde, hatta tüm bedende kasılmalar olur. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir.

Hava soğukken çok tuvalete çıkıyorum. Evdeyken bir sorun yok. Hastalık mı var bende?
Soğukta idrar kesesinin hacmi daralır, hassasiyeti artar. Bu şekilde fazla idrara çıkma olur. Ayrıca idrar kesesi iltihapları, prostat rahatsızlıkları, şeker hastalığı ve bazı tansiyon düzenleyici ilaçlar da sık idrara çıkmaya neden olur. Bir kez tam idrar tahlili yaptır. Sonuçlara göre görüşelim.
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