İlişkim erken bitiyor
2 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası ve isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hap yutulmaz. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.
Şeker hastasıyım. Son zamanlarda yumurta yediğim zaman karın ağrısı başlıyor. Safra kesemde sorun mu var?
UZUN süreli hastalığı olanlar, sıkıntılarını doktorlarına iletsinler.
Kendinize tanı koymayın. Doktorunuza anlatın. Yağlı ve yumurtalı gıdalar safra kesesinin kasılmasına yol açar.
Bu da ağrıyı başlatabilir. Genellikle yapılan ultrason ile tanı hızlı ve güvenli bir şekilde konabilir. Şeker hastalarında tekrarlayan safra kesesi taşı iltihapları olabilir. Genellikle ilk fırsatta operasyonla hastalık risk ve kaynağı olan safra kesesi bedenden uzaklaştırılır.
İKİMİZ DE MUTSUZUZ
4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir.
Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.
Ailemizde pek çok kişi kanserle mücadele ediyor. 'Zeytinyağı korur' dediler. Doğru mu?
ZEYTİN ve zeytinyağında hücre yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici oleuropein maddesi bulunuyor. Bu madde başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede kansere karşı yapılan ilaçlarda kullanılıyor. Zeytinyağını diğer bitkisel yağlardan ayıran en önemli özellik, oleik asit zenginliğidir. Bu asit özellikle meme kanserini tetikleyen (Her- 2/ Neu) veya (ERB B-2) kötü genlerini durdurma özelliğine sahip. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin, yaşlanmanın etkilerini de azaltır.
ÇOK UTANIYORUM
Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin. Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması, başarılı olmak demektir.
Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir.
Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez.
'Büyütmek' konusunu fazla büyütme.
Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir.
Buna da doktor karar verir
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri