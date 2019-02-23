Ayıp olur mu?
EŞLER arasında ayıp olur mu? Olmaz tabi ki. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı İlişkiyi kolaylaştırabilir. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler.
Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.
Ayrıca bebeğe de zarar vermez.
Kardeşimde gluten alerjisi varmış. Çölyak hastalığı dedi doktorlar. Poğaça yiyebilir mi?
BUĞDAY, yulaf, çavdar unu olan yiyecekler yememeli. Pirinç, pirinç unu, nişasta ile yapılmış yiyecekler, patates, mısır, soya fasulyesi unu ile yapılmış ekmek, tarhana dahil yiyecekler tüketebilir. Kardeşleriniz varsa birlikte anti gliadin antikor baktırın.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
54 yaşındayım. Sertleşemiyorum. Daha çok erken değil mi? Hastalık olabilir mi?
ÖZELLİKLE sinir stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur.
Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma.
Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma.
Her şeye kafanı takma.
Babamın göğsü ağrıyordu. Doktor anjiyo dedi. Kendisi korkuyor. Bize bir fikir verin.
İSKEMİK kalp hastalığı dediğimiz hastalık kalp damarlarının tıkanması ile ortaya çıkar. Göğüs ağrısı şikayeti ile kendini belli eder. Efor testi yani koşu bandı ile tespit edilebilir.
Koroner angiografi kalp damar tıkanıklığını gösterir. Bir ameliyat değil, bir girişimdir. Önemli bir testtir.
Mutlaka yaptırın. Ölümcül risklere karşı korunmasını sağlar. Erken tedavisini sağlar.
ÇOCUK İSTİYORUZ
Hocam, bizim çocuğumuz olmuyor. Baldız bile gebe kaldı. Bizde tık yok. Sorun kimde?
KORUNMASIZ cinsel ilişkiye rağmen 1 yıldan uzun süre gebelik gerçekleşmediyse İnfertilite yani kısırlık açısından eşlerin her ikisinin de değerlendirilmesi gerekir. Yani gebelik gerçekleşmediyse sende ya da eşinde farklılık veya hastalık söz konusu olabilir.
Eşinin kardeşinin gebe kalması sizinle ilgili bir bilgi değildir.
AŞKA TANSİYON MOLASI
Tansiyonum yüksekmiş. İlaç kullanıyorum. Böylece hanımla kardeş olduk. Ne önerirsiniz?
ÖNCE seni takip edecek sabırlı, tecrübeli bir iç hastalıkları uzmanı bul.
Terzi bir ölçüyle sana uygun takım elbise dikebilir mi? Dikemez. O zaman "Bir daha takım elbise giymem" der misin? demezsin. İlaçlar yan etki yapabilir.
Her ilaç yan etki yapmaz. Panik yapma.
Hanımla kardeş olmanıza da gerek yok.
Ama ilaç kullanmazsan bir süre sonra başka sıkıntıların olabilir.
Babam 59 yaşında. Sirozdan şüpheleniyorlar. İçkisi-sigarası yok. Bu hastalık neden olur?
SİROZ, karaciğerin yetersiz çalışması demektir. Alkol sadece sebeplerden bir tanesidir. Mikroplar, ilaçlar, kimyasal maddeler, romatizmal bazı hastalıklar da Siroz yani karaciğer yetersizliğine neden olabilir. Hatta kriptojenik siroz denilen herhangi bir sebebin bulunamadığı siroz tipleri vardır. Biyopsi tanı koymak için çok önemlidir. Tedaviler sebeplere göredir. Tanı konduktan sonra tedavi edilebilir olup olmadığı netleşir.
Günde 10-11 saat çalışıyorum. Tükendiğimi hissediyorum. Testlerim temiz. Öneri istiyorum
SEKTÖREL olarak beyin aktif durumdasınız.
Stres, zamana yetişme, kriz yönetimi tekrarı bedeninizdeki kan şekeri (glikoz), kortizol, adrenalin düzenini hallaç pamuğu gibi atıyor. Medya binaları TR-Radyo-Baz istasyon dalgaları gibi elektro manyetik dalgalara fazlasıyla maruz kalırlar. "Elektro Smoq" ortaya çıkar. Mıknatıs detoksu ile tedavi edilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri